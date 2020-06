Addio a Milton Glaser, maestro del design con il logo ‘I love New York’

Addio all’artista e illustratore statunitense Milton Glaser, maestro e ‘principe’ dei graphic designer del secondo Novecento, che ha cambiato il vocabolario della cultura visiva degli anni ’60 e ’70 con manifesti, riviste, copertine di libri e dischi estroverse dai colori vivaci, celebre per il poster del 1967 di Bob Dylan con i capelli psichedelici e popolare per l’iconico logo ‘I love New York’ (1976). E’ morto ieri, nel giorno del suo 91esimo compleanno, a Manhattan. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Shirley al ‘New York Times’, precisando che il marito è deceduto in seguito a un ictus collegato a un’insufficienza renale.