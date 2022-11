‘World League Live’, il mobile game dell’era GameFi che piace ad Alessandro Del Piero

'World League Live' è una vera e propria piattaforma immersiva, che ha conquistato anche Alessandro Del Piero.

World League Live, il mobile game di calcio free to play sviluppato da Proxy42 e disponibile su dispositivi Android e iOS, a differenza di qualsiasi altro videogioco del suo genere, ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo fenomeno videoludico della terza rivoluzione tecnologica che sta coinvolgendo la Rete: il GameFi. World League Live è infatti il primo videogioco di calcio che permette di sfidare altri giocatori in avvincenti e combattutissimi match in multiplayer online, ma non solo.

Il giocatore potrà infatti finalmente anche possedere, scambiare, vendere o noleggiare gli asset dei propri giocatori preferiti e della propria squadra del cuore sotto forma di NFT (Non-Fungible-Tokens), attraverso un modello di interazione Play to Earn, in grado di trasportare la fanbase a un livello di coinvolgimento del tutto nuovo. Un sistema che semplifica l’utilizzo delle criptovalute e democratizza l’accesso agli NFT, permettendo di giocare con la propria collezione, oppure di venderla o noleggiarla.

World League Live, Alessandro Del Piero in Play With The Star

Inoltre, durante un fase temporale prestabilita, i giocatori hanno la possibilità di accumulare punti su una leaderboard condivisa per avere la possibilità di partecipare al Play With The Star per sfidare il loro campione preferito in diretta sui principali canali social come Twitch, Youtube, TikTok, Twitter e Facebook Gaming. Il primo campione internazionale a diventare partner di Proxy42 e ad accettare questa particolare sfida è Alessandro Del Piero.

«Ho sempre avuto una passione per i videogiochi, e con World League Live mi sono divertito fin dai primi minuti. Lo stile di gioco, la possibilità di personalizzare e possedere i giocatori, potersi sfidare tra amici o giocare contro un campione, sono tutte caratteristiche che mi hanno appassionato ed è per questo che ho desiderato essere il primo ad entrare appieno nel progetto, anche come personaggio giocabile».

Oltre a poter sfidare un calciatore come Del Piero, è ufficialmente aperta la white list per accaparrarsi i

primi NFT dedicati proprio al nostro iconico campione del mondo. World League Live non è solo quindi un mobile game di nuova generazione, ma un metaverso sportivo in cui i fan possono connettersi e interagire in modo significativo con i loro giocatori e club preferiti. Un gioco che sfrutta le potenzialità del Web3, che ha l’obiettivo di decentralizzare e democratizzare, di nuovo, l’universo online creando un’economia diffusa grazie alla blockchain e alle criptovalute. Un sistema su cui poggia quella che oggi può essere definita l’era del GameFi, neologismo nato proprio dalla combinazione tra gaming e finanza decentralizzata.