Per celebrare l’arrivo di ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, per le strade di Napoli sono comparse edicole votive.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ultimo capitolo della saga di culto, è in arrivo il 12 maggio su Nintendo Switch e Nintendo Switch – Modello Oled. Per celebrare questo evento, a Napoli sono apparse tre edicole votive dedicate alla principessa Zelda nei quartieri Rione Sanità, Fuorigrotta e Centro Storico.

L’iniziativa, realizzata dagli artisti Zeal Off e They Live, costituisce una tappa imperdibile per tutti gli appassionati. Ma anche per i partecipanti a COMICON Napoli, la manifestazione che si terrà presso la Mostra d’Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio.

Con oltre 30 capitoli all’attivo, inclusi i pilastri della saga principale e gli svariati rifacimenti e titoli secondari, The Legend of Zelda è stato fin dal suo debutto pioniere nella stesura della storia videoludica.

Uscita per la prima volta nel 1986 su Nintendo Entertainment System, questa saga intramontabile vanta svariati titoli definiti dalla critica dei veri e propri capolavori del genere. Tra questi, trova ampio spazio anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il capitolo della saga nel 2017 ha inaugurato l’arrivo di Nintendo Switch e rivoluzionato il mondo videoludico. A distanza di 6 anni, dopo una lunga e trepidante attesa, l’ultima avventura dell’eroe Link potrà finalmente continuare con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in arrivo il 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch – Modello Oled.