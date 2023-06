Microids annuncia la produzione di una serie animata su ‘Syberia’ in collaborazione con What The Prod. Tutto quello che sappiamo.

È in arrivo una serie animata su Syberia! La notizia arriva direttamente da Microids che ha unito le forze con What The Prod per dare una nuova vita alla saga creata da Benoît Sokal. Dalla nota stampa, scopriamo che What The Prod è una casa di produzione al momento impegnata nella realizzazione del lungometraggio animato The magnificent life of Marcel Pagnol, un biopic sulla vita di Marcel Pagnon diretto da Sylvain Chomet (regista di Appuntamento a Belleville). È proprio What The Prod ad aver acquisito i diritti del videogioco Syberia.

Non sappiamo ancora molto sulla serie, se non che tradurrà su un nuovo media l’iconico universo di Syberia, nato con il primo episodio ormai più di due decadi fa. Sicuramente i fan del gioco avranno l’occasione di riscoprire il personaggio di Kate Walker e dei suoi compagni di avventura, nati dalla mente di Sokal.

«È un grande piacere vedere Syberia tornare in vita con un format animato. – ha dichiarato Elliot Grassiano, fondatore e COO di Microids – Siamo felicissimi di unire le forze con What The Prod e offrire ai fan di Syberia una fantastica esperienza visiva, catturando l’anima di questo fantastico franchise alla perfezione. Questa serie sarà una nuova opportunità per I giocatori e I nuovi spettatori di scoprire, o ri-scoprire, il mondo affascinante di Syberia».

Sulla serie è arrivato anche il commento della famiglia di Sokal (Martine Sokal e i figli Hugo e Jules). «Mio marito – ha detto Martine – sarebbe stato onorato di vedere il suo lavoro sviluppato in una serie animata. Con Syberia, ha creato un mondo magico e fuori dal tempo. E sono felice che raggiunga ancora più spettatori con questo adattamento».