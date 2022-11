‘Pokémon Scarlatto’ e ‘Pokémon Violetto’: tutte le novità, dall’open world al Teracristal

'Pokémon Scarlatto' e 'Pokémon Violetto': si parte per la regione di Paldea nella prima avventura Pokémon open world.

Finalmente è arrivato il giorno dell’uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! Gli Allenatori possono quindi esplorare la regione di Paldea, disponibile in esclusiva su console Nintendo Switch.

Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto la serie principale Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo, permettendo agli Allenatori di esplorare un open world in cui le città e la natura di Paldea si fondono alla perfezione. I giocatori inizieranno scegliendo un primo compagno d’avventura tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, per poi iscriversi all’Accademia Arancia in Pokémon Scarlatto o all’Accademia Uva in Pokémon Violetto.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: la regione di Paldea

Ambientati a Paldea, i nuovi capitoli dell’acclamato franchise immergono il giocatore in un mondo vivo e tutto da scoprire. Divertirsi a esplorare il mondo acchiappando Pokémon e completando un Pokédex è da sempre un elemento cruciale dei titoli Pokémon, ma questo nuovissimo videogioco vuole offrire un’esperienza che supera quella offerta dai precedenti titoli della serie, rendendo onore alle meccaniche tipiche dei giochi del passato e introducendo allo stesso tempo nuovi elementi.

Grazie alla nuova, entusiasmante svolta open world, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto rappresentano una vera e propria rivoluzione, garantendo al giocatore un coinvolgimento e una libertà mai provata prima nella serie. E le novità non finiscono qui. Per la prima volta, infatti, è possibile esplorare l’intera regione in compagnia di un massimo di 3 amici e cavalcare i Pokémon leggendari Koraidon (in Pokémon Scarlatto) e Miraidon (in Pokémon Violetto) per raggiungere anche i punti più nascosti di Paldea, dalla terraferma agli specchi d’acqua, fino alle vette più alte. Scarlatto e Violetto, inoltre, offrono al giocatore non solo libertà sul piano esplorativo, ma anche su quello narrativo, permettendo di affrontare i tre percorsi della storia nell’ordine preferito, creando un’avventura su misura a seconda dei gusti.

L’Accademia Arancia e l’Accademia Uva

Il gioco ha inizio, come da tradizione, con la scelta di uno dei tre Pokémon iniziali, ovvero Quaxly, il Pokémon Anatroccolo di tipo Acqua, Sprigatito, il Pokémon Erbagatto di tipo Erba e Fuecoco, il Pokémon Fuocodrillo di tipo Fuoco. L’avventura, invece, ruota attorno all’Accademia Arancia (Scarlatto) e all’Accademia Uva (Violetto), punto di riferimento del protagonista, all’interno della quale si svolge la Ricerca dei Tesori. Una caccia volta a scoprire i segreti di Paldea, a partire dalla quale il giocatore può scegliere il percorso narrativo che preferisce intraprendere.

Nello specifico, il Cammino dei Campioni è la classica sfida alle Palestre per aggiudicarsi il titolo di Campione della Lega. Il Sentiero Leggendario, invece, consiste in un entusiasmante viaggio alla ricerca di ingredienti rarissimi sparsi per tutta la regione in compagnia di un misterioso personaggio. Infine, il Viale della Polvere di Stelle porta il giocare a fronteggiare il Team Star, un gruppo di teppisti che provoca problemi all’Accademia e ai suoi studenti.

Ovviamente, come di consueto, non mancheranno tantissimi nuovi Pokémon da catturare e un nuovo, misterioso fenomeno, il Teracristal, che fa brillare e scintillare i Pokémon come gemme. Ma non solo: teracristallizzando un Pokémon al momento giusto durante la lotta, sarà possibile attivare il suo Teratipo, che aumenta la potenza delle sue mosse del medesimo tipo e modifica le vulnerabilità. I mostriciattoli tascabili, però, non sono gli unici a cambiare look. Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione del personaggio, è possibile plasmare il proprio avatar a piacimento, dal colore dei capelli all’outfit, per un’avventura su misura sotto ogni punto di vista.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono disponibili da venerdì 18 novembre, in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch.