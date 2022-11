‘New England Mountains’, tutte le novità del DLC di ‘theHunter: Call of the Wild’

Il nuovo DLC di 'theHunter: Call of the Wild', 'New England Mountains', offre nuove armi e nuove prede da cacciare. Tutte le info.

Il mondo di theHunter: Call of the Wild si espande con il nuovo DLC New England Mountains, una nuova riserva alpina tutta da esplorare. Il prezzo del DLC è di 7.99 dollari e Expansive World assicura panorami pazzeschi e tre Great One, tra cui una nuova Alce. Inoltre, sarà possibile personalizzare le armi con nuovi elementi caratteristici dell’espansione.

«New England Mountains si poggia sull’essenza e sui punti di forza di theHunter: Call of the Wild. Nuova ma nello stesso tempo familiare, questa riserva offre un terreno accidentato e vario. Mette inoltre in evidenza il nostro impegno nel continuare a espandere il gioco principale con nuovi fantastici contenuti e miglioramenti su tutte le piattaforme. – ha commentato Mats Wall, Product Owner di Expansive Worlds – Siamo estremamente grati del continuo supporto della nostra fanbase. E stiamo lavorando duramente dietro le quinte su una serie di imminenti miglioramenti dell’esperienza che saranno lanciati il prossimo anno».

La riserva che troverete in New England Mountains è ispirata alle White Mountains degli Appalachi settentrionali, che coprono circa un quarto dello Stato del New Hampshire e parti del Maine occidentale.

New England Mountains, DLC di theHunter: Call of the Wild, tutti i dettagli

La prima novità del DLC sono i panorami. Si va da regioni alpine aperte a boschi di conifere e misti, intervallati da laghi e fiumi. «Quando sei stanco di inseguire i cervi attraverso gli abeti rossi o di cacciare uccelli acquatici lungo le anse del fiume, non mancano le occasioni perfette per sederti e ammirare l’ambiente pittoresco che ti circonda», assicura Expansive World.

Per quanto riguarda la fauna selvatica, si va dal fagiano comune al coyote e all’alce. L’alce, in particolare, è uno degli estremamente rari Great One, insieme all’orso nero e al cervo dalla coda bianca. Non solo l’alce e il cervo dalla coda bianca hanno in comune lo status di Great One, ma insieme alla splendida volpe rossa ora hanno un aspetto migliore che mai (grazie a un piccolo restauro).

E infine le armi. Visitando la Weapons Cache presso qualsiasi Avamposto, troverete una nuova arma, The Patriot. Si tratta di un potente e moderno caricatore calibro 0,50, prodotto localmente nel New Hampshire. È perfetto per cacciare prede di grandi dimensioni, ma mirate con attenzione: con una grande potenza arriva una bassa velocità di ricarica.

Gratuitamente, col DLC riceverete anche due regali di benvenuto: una vernice e una mimetica. Inoltre, il negozio offre alcuni esclusivi pacchetti cosmetics ispirati alle montagne del New England per personalizzare le vostre armi: vernici, spray, materiali, mimetiche e un involucro unico.