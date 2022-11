The Game Awards 2022: Cyberpunk: Edgerunners nominato come Miglior Adattamento

Domina Netflix nelle nomination per il Miglior Adattamento ai The Games Awards 2022. Nomination anche per Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk: Edgerunners, la prima serie anime dello studio CD PROJEKT RED, ha ottenuto una nomination ai The Game Awards 2022 nella categoria Best Adaptation. L'appuntamento con la cerimonia di premiazione, ovviamente incentrata sull'industria del gaming, è prevista l'8 dicembre dal Microsoft Theater di Los Angeles. Nello specifico, la categoria Best Adaptation (Miglior Adattamento) riguarda i videogiochi adattati ad altri media, come la televisione e il cinema. Oltre a Cyberpunk: Edgerunners (disponibile su Netflix), in nomination troviamo Arcane: League of Legends (sempre su Netflix), La serie di Cuphead! (Netflix), Sonic 2 – Il Film e Uncharted. Dal punto di vista delle serie, un vero e proprio trionfo di Netflix nella realizzazione degli show tratti dai videogiochi. Cyberpunk: Edgerunners, nello specifico, è stata realizzata dallo studio CD PROJEKT RED in collaborazione con Studio Trigger. Ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077, la serie è comunque slegata dalle vicende del gioco. In dieci episodi, racconta infatti la storia di David Martinez e il suo tentativo di sopravvivere nella città del futuro.