Dopo il successo in Francia, arriva in Italia l’Action Game Itinerante di ‘One Piece’: tutte le tappe da maggio a settembre 2025.

L’avventura di One Piece prende vita nei centri commerciali Klepierre d’Italia con l’Action Game Itinerante, al via dal 3 maggio. Organizzato da Toei Animation Europe con il coordinamento di The Kom, questo tour – già un trionfo in Francia – attraverserà sette città, da Torino a Roma, offrendo giochi interattivi, sfide e un’immersione totale nel mondo di Luffy e della sua ciurma. Un evento epico per famiglie e fan dell’anime, pronto a infiammare l’estate 2025 con l’energia di One Piece.

Ogni tappa trasforma, di nove giorni, accoglierà bambini, ragazzi e adulti con una grande struttura gioco, attività interattive e sorprese firmate da licenziatari come Cicaboom, LNS Trade e Bandai Namco. L’atmosfera dell’anime prenderà vita, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che unisce divertimento e passione per la ciurma di Cappello di Paglia.

Il tour toccherà le seguenti tappe:

3-11 maggio: Le Gru, Torino

24 maggio-1 giugno: Nave de Vero, Venezia

7-15 giugno: Gran Reno, Bologna

21-29 giugno: Globo, Monza

2-10 agosto: Campania, Caserta

6-14 settembre: Romaest, Roma

20-28 settembre: Il Leone, Lonato

Ogni centro commerciale si animerà con eventi tematici che ricreano il mondo di One Piece, arricchiti da nuovi licenziatari che si uniranno lungo il percorso, rendendo ogni appuntamento unico.

