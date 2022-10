Immanuel Casto a ‘Lucca Comics & Games’ con il nuovo gioco ‘Squillo Society’

In occasione della rassegna lucchese, Immanuel Casto ha presentato in anteprima il party game ‘Squillo Society - Non si può più dire niente’. Di cosa si tratta.

È la cornice prestigiosa del Lucca Comics & Games 2022 a ospitare l’anteprima del nuovo irriverente gioco di Immanuel Casto con Freak&Chic Games, Studio Supernova e Lucca Crea. A dieci anni dall’uscita di ‘Squillo’, tra i giochi in scatola italiani più discussi, arriva dunque un nuovo titolo accompagnato dall’artbook Squillo 10 Years Anniversary. ‘Squillo Society – Non si può più dire niente’ – questo il titolo del nuovo game, disponibile allo stand Freak&Chic Games nel Padiglione Games, in un’edizione limitata con carte immagine extra – trae ispirazione dalla tendenza ad adottare sempre un linguaggio forzatamente bon ton.

Foto da Ufficio Stampa Astarte

Ecco, allora, un gioco dai contenuti espliciti, fra identità nascoste e indignazioni palesi. “Io presento il mio nuovo gioco”, ci racconta entusiasta Immanuel Casto. “È un gioco satirico sul dibattito, diciamo così. Un party game dove i giocatori devono indovinare delle immagini basandosi su indizi forniti da altri giocatori. Sono frasi ricorrenti, commenti tipici presi dalle varie bolle politiche e ideologiche del mondo social”. “Hai appena aperto i social e capisci che tutti sono indignati per qualcosa”, dichiara ancora l’artista.

“Ma non sai cosa! Dovrai capirlo interpretando gli indizi (cioè i commenti) forniti dagli altri giocatori, ossia i cittadini indignati. Ma attenzione! Tra di loro si nascondono uno o più troll, interessati solo ad aumentare l’entropia dell’universo. Non si può più dire niente! è un party game dai contenuti espliciti, per adulti indignati”.

“Lucca è sempre un’esperienza incredibile”, prosegue Immanuel Casto a proposito di Lucca Comics & Games’. “È unica nel suo genere a livello nazionale e internazionale, è la città che si trasforma. Come tipo di attività per me è molto punitiva, odio essere in questo contesto, ma la soddisfazione che mi dà è tale da rendere comunque il trade off positivo”.

Il nuovo artbook

Insieme al gioco, è in anteprima anche Squillo 10 Years Anniversary (Poliniani e Freak&Chic), libro che raccoglie i disegni, i racconti e gli aneddoti di dieci anni di storia del gioco. In allegato ci sono dieci carte formato maxi e venti nuove carte standard da aggiungere ai set base di Squillo® Deluxe – Trilogy Edition e Squillo® Deluxe – Time Travel Edition. La prima creazione ludica di Immanuel Casto si mantiene fra i best-seller nel settore dei giochi politicamente scorretti, e a oggi conta quanto interrogazioni parlamentari, un procedimento penale, nove capitoli ufficiali, due spin-off e due best of.

Foto da Ufficio Stampa Astarte Foto da Ufficio Stampa Astarte

Credits Ufficio Stampa Astarte