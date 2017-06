Zelig 'silura' Made in Sud? Il programma comico non va più in onda su Canale 5 ma trasloca su Raidue: tutti i dettagli

Era il programma comico di punta di Canale 5 ma dalla prossima stagione non ci sarà più: Zelig trasloca su Raidue. Il cambiamento di Zelig porta all'addio di Made in Sud sul 2° canale? Cosa accadrà al programma dopo l'abbandono anche del nuovo conduttore Gigi D'Alessio?

di Eleonora D'Urbano - 22 Giugno 2017

Come vedreste Zelig su Rai2 al posto di Made in Sud? Ecco le ultime indiscrezioni su Viale Mazzini

Il 28 giugno, giorno della presentazione dei palinsesti Rai, si fa sempre più vicino e si muovono le acque ai piani alti di Viale Mazzini, che oltre a riorganizzare internamente vecchie e nuove trasmissioni storicamente targate Rai, tentano di espandersi – diciamo così – e scippare qualche vecchia punta di diamante al Biscione.

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini lancia uno scoop che, qualora venisse ufficializzato, aprirebbe diversi scenari su Rai2: dopo il probabilissimo arrivo di Luca e Paolo a Quelli che il Calcio e il trasloco di Camera Cafè da Italia1 alla seconda rete della tv di Stato, pare pronto a far le valigie anche Zelig.

Sì, avete capito bene:

“Un'operazione che farà molto discutere – si legge sulla rivista – anche perché, primo, la rete ha già un programma comico come Made in Sud e, secondo, Zelig è stato per anni una colonna della prima serata di Canale 5”.

In effetti si era parlato di chiusura definitiva per la trasmissione comica in onda dal celebre teatro milanese, reduce da una stagione non brillante a livello di ascolti, giustificata in parte anche dall'assenza di personaggi come Claudio Bisio che negli anni hanno reso mitico il programma comico, eppure sembra in procinto di concretizzarsi l'epico passaggio sulla rete diretta da Ilaria Dallatana.

A questo punto è lecito chiederci se Zelig su Rai2 silurerà davvero Made in Sud, dopo l'addio con polemiche da parte di Gigi D'Alessio, oppure si darà vita ad un improbabile mash up tra Napoli e Milano e i rispettivi comici? Di questi tempi la fanta-tv va di moda, ma consigliamo di attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, oramai agli sgoccioli.

