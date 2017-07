Winnie The Pooh censurato in Cina: le immagini offenderebbero il Presidente

Incredibile ma vero: il web cinese ha censurato le immagini dell'orsacchiotto Disney senza alcuna spiegazione. Secondo gli osservatori potrebbe essere stata colpa di un meme circolato tempo fa

di Francesca Di Belardino - 17 Luglio 2017

E' uno dei personaggi più amati dai bambini: Winnie The Pooh, l'orso goloso di miele inventato da Milne che lo scorso anno ha compiuto 90 anni, non è proprio simpatico a tutti.

Al governo cinese, ad esempio, lo è assai poco: a quanto pare le immagini dell'orso targato Disney e dei suoi amici sono state rimosse dal web cinese, che risente della censura di Stato. Secondo il Financial Times, infatti, nelle ultime ore sono stati rimossi da Sina Weibo, il Twitter cinese, post con immagini dell'orsetto e una serie di animazioni con l'orsetto giallo sono state cancellate dall'applicazione sociale WeChat.

Cosa ha fatto WInnie The Pooh di così grave? Nessuna spiegazione ufficiale è stata data, ma secondo gli osservatori, alla base della censura ci sarebbero alcuni "meme" che deridevano il presidente cinese Xi Jinping. Tempo fa infatti circolarono sul web immagini del presidente cinese a braccetto con Obama, affiancate a disegni di Winnie e Tigro che camminavano nella stessa posizione.

Il provvedimento sembra assurdo eppure è reale e mentre in Occidente il tutto assume sfumature di paradossale e di comico, in Cina la libertà di espressione è un problema vero: è morto il 14 luglio Liu Xiaobo, scrittore premio Nobel per la pace, che stava scontando in carcere 11 anni di detenzione perchè ritenuto pericoloso dal governo per le sue attività sovversive. La sia colpa, aver partecipato alla stesura di «Carta 08», il manifesto che chiedeva una svolta democratica e la fine dell’era del Partito comunista.

foto @facebook