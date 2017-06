'Sono vittima di un'ingiustizia', Manila Nazzaro silurata da Adriana Volpe? Ecco le sue parole al veleno

L'ex conduttrice di Mezzogiorno in famiglia licenziata per lasciare il posto a Adriana Volpe. Manila Nazzaro risponde piccata dopo la notizia della sua sostituzione con l'ex conduttrice de I fatti vostri. L'ex Miss Italia parla di ingiustizia e svela un retroscena su Adriana Volpe

di Eleonora D'Urbano - 23 Giugno 2017

Manila Nazzaro, parole al veleno contro Adriana Volpe: a chi andrà la conduzione di Mezzogiorno in Famiglia?

È molto tesa la situazione in Rai a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva: a tenere banco in queste ultime ore le dichiarazioni stizzite di Manila Nazzaro nei confronti di Adriana Volpe che – si vocifera – potrebbe aver silurato l'ex Miss Italia prendendo il suo posto a Mezzogiorno in Famiglia.

Manila Nazzaro è stata co-conduttrice della trasmissione del fine settimana con Massimiliano Ossini dopo aver fatto gavetta come inviata di Mezzogiorno in Famiglia, ma la sua avventura sembra giunta al termine e a spodestarla dal trono, lasciandola ancora senza un altro impiego di pari livello, pare essere stata proprio la collega.

ANCHE TIBERIO TIMPERI CONTRO ADRIANA VOLPE: ECCO DI COSA L'HA ACCUSATA

La ricollocazione della conduttrice de I fatti vostri dopo l'amarissima querelle con Giancarlo Magalli ha danneggiato la Nazzaro? Manila si sente ‘vittima di una ingiustizia' e opera un duro sfogo sulle pagine del settimanale Oggi:

“In questi giorni si è scritto molto su di me facendomi passare, spesso, per raccomandata. Si dice che mi sarebbe stata affidata la conduzione de I fatti vostri al posto di Adriana Volpe. E' arrivato il momento di fare chiarezza. In questo momento, nonostante un anno lavorativo bellissimo, non sono stata ricollocata e un'altra persona ha preso il mio posto. Sono fiduciosa e voglio sperare che dipenda solo dal fatto che è appena stato nominato il nuovo direttore generale”.

"Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe - ha aggiunto ancora prima di rilanciare - Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in famiglia, se lo merita. E' una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io".

Parole al veleno quelle pronunciate dalla bella presentatrice la cui presenza a I fatti vostri non è affatto scontata: Michele Guardì, infatti, all'indomani della chiusura del programma, aveva fatto sapere che Giancarlo Magalli era stato riconfermato, ma che i dirigenti di rete avrebbero avallato una conduzione pressoché in solitaria.

Ci sarà spazio per Manila Nazzaro oppure Adriana Volpe dovrà fare i conti anche con lei?

