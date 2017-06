Vite da copertina va in onda su Tv8 a partire dal 26 giugno

di Grazia Cicciotti - 26 Giugno 2017

Vite da copertina, Maria Giovanna Elmi e le Signorine Buonasera: 'Prendevamo lo spettatore per mano'

Prende il via il 26 giugno in prima assoluta Vite da copertina – Che fine hanno fatto?, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 17.50 su TV8 (tasto 8 del telecomando).

Il format è lo spin-off di Vite da Copertina – Tutta la verità su… e, in ogni puntata, dedicherà una monografia a trasmissioni o personaggi televisivi italiani e americani, che dopo un periodo di grandissimo successo sono scomparsi dal mondo dello spettacolo.

In un episodio, Maria Giovanna Elmi ricorderà le Signorine Buonasera, storiche annunciatrici televisive ormai scomparse dal piccolo schermo.

“Ho un ricordo bellissimo delle Signorine Buonasera. - dice la Elmi quando la incontriamo per scambiare quattro chiacchiere - Rifarei tutto da capo. Oggi è cambiata la vita, è cambiato il mondo, quindi anche la televisione, che è lo specchio della gente. Non c’è più bisogno forse della figura dell’annunciatrice, anche se io penso che fosse una chicca elegante delle reti. Era un modo per prendere per mano il telespettatore ed entrare in punta di piedi nella sua casa, in modo educato. Oggi ogni tanto un po’ di educazione non farebbe male”.

La Elmi parla anche dei reality e di come abbiano cambiato il mondo della tv, non in peggio, tanto che la stessa Maria Giovanna ha partecipato all’Isola dei Famosi e avrebbe partecipato volentieri anche a Pechino Express.

“Oggi ci sono talmente tanti programmi, tante reti che, secondo me, all’epoca ci distinguevamo di più. Oggi è tutto un click, quindi forse hanno ragione loro. Però era una cosa carina, non esagerata”.

foto@UfficioStampa