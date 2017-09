Uomini e Donne, Marco Cartasegna sbarca in Rai: ecco perchè l'ex tronista ha rifiutato la partecipazione al Gf Vip

Marco Cartasegna aveva lasciato tutti di stucco dichiarando su Instagram di aver rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip. In queste ore si è scoperto il segreto tenuto nascosto per mesi dall'ex tronista.

di Eleonora D'Urbano - 29 Settembre 2017

Marco Cartasegna a Detto Fatto, l'ex tronista di U&D sarà il nuvo tutor

Marco Cartasegna continua a mischiare le carte in tavola e a spiazzare le numerose fan che lo seguono da quando è stato presentato come nuovo tronista della scorsa stagione di Uomini e Donne. Il bel milanese aveva dapprima messo gli occhi su Soleil – con cui è stato di recente paparazzato insieme – poi litigato con l’attuale fidanzato della ragazza, Luca Onestini, e ancora preso e lasciato Federica Benincà e poi frequentato la figlia di Massimiliano Allegri.

Chiarito l’avvistamento in macchina di Marco e Soleil (la Sorge ha smentito che tra i due ci sia del tenero, ribadendo che sono soltanto amici e che non si deve giustificare con nessuno), ora c’è qualcos’altro su cui urge far luce.

Capriole sentimentali a parte, il Cartasegna ieri è sbarcato in Rai come tutor di Detto Fatto: questo era quindi l’impegno top secret che non ha permesso all’ex tronista di Uomini e Donne di prendere il posto di Onestini all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Qualche settimana fa, infatti, Marco aveva annunciato alle ammiratrici di aver dovuto declinare l’offerta per partecipare al reality, poiché indaffarato in altri progetti super segreti: ebbene Cartasegna sarà al fianco di Serena Rossi – e poi di Caterina Balivo – come esperto di moda e darà consigli pratici alle donne che vorranno sentirsi più belle e a loro agio durante il quotidiano appuntamento con il programma di make over su Rai2.

Il giovane non ha mai nascosto la sua passione per la moda e sui social lo vediamo posare come un vero damerino, dunque sarà questa la strada giusta per lui?