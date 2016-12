Riccardo Gismondi e Camilla si sposano? Tutti i dettagli sul matrimonio della coppia di Uomini e Donne

La coppia di Uomini e Donne convola a nozze: Riccardo e Camilla si sposano, hanno scelto di fare il grande passo. Ecco tutti i dettagli sul matrimonio dell'ex tronista.

di Eleonora D'Urbano - 28 Dicembre 2016

Si sta diffondendo in queste ore sul web un rumor davvero interessante su una delle coppie appena nate da Uomini e Donne: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sposano? Pare che l’intenzione per l’ex tronista e la sua fidanzata sia in effetti quella di fare il grande passo e convolare a nozze, ma c’è un ma e proprio i due ragazzi sono stati costretti a calmare gli animi esagitati delle tante ammiratrici che pagherebbero oro pur di essere invitate al loro grande giorno. L’ex giocatore di basket e Camilla hanno tenuto gli spettatori del dating show di Maria De Filippi col fiato sospeso sin da quando la ragazza è scesa dalle scale: tanti i dubbi e le litigate, altrettanti i baci e gli abbracci. Per questo Riccardo e Camilla insieme sono stati una vera e propria scommessa per molti che non credevano nel loro amore. Dunque Riccardo e Camilla si sposano? Sì e no.

Ora vi spieghiamo cos’ha detto Gismondi e perché il web sta andando in tilt. L’ex tronista ha rilasciato un’intervista a Dipiù Tv a poche settimane dalla scelta che gli ha in effetti rivoluzionato la vita (i due piccioncini ora convivono!) illudendo – anche se involontariamente – i fan della coppia. “Dietro le quinte, a telecamere spente, abbiamo subito parlato di matrimonio, di figli, di avere una casa tutta nostra: ‘Ci sposiamo’ ho detto a Camilla. Io un amore così forte – ha proseguito Riccardo sulle pagine del settimanale – non l'ho mai provato e nemmeno pensavo potesse esistere la possibilità di trovare una ragazza che mi completasse in tutto, che desse un senso alle mie giornate così come ha fatto Camilla durante Uomini e Donne. Ora conviviamo in una casa che, a Roma, i genitori di Camilla ci hanno messo a disposizione. Però presto contiamo di trovarne una nostra: il nido d'amore che abbiamo sempre sognato".

Le congratulazioni e le felicitazioni perché Riccardo e Camilla si sposano bisognerà aspettare per farle, dato che entrambi sui social hanno frenato l’entusiasmo dei supporters affermando che le parole di Gismondi sono state distorte. I due fidanzati, dai rispettivi profili social, si sono visti costretti a pubblicare un post in cui leggiamo: “Ragazzi l’intervista è stata travisata! Non si è mai parlato di un matrimonio imminente!”. Riccardo e Camilla hanno chiarito che le nozze sono ancora lontane, ciò non toglie però che prima o poi arriveranno!