Giorgio e Gemma via da Uomini e Donne: tornano di nuovo insieme per partire con il reality di Canale 5

Giorgio e Gemma dicono addio a Uomini e Donne e sono pronti ad affrontare di nuovo insieme un'altra avventura televisiva. I due ex del programma di Maria De Filippi sarebbero molto vicini alla partecipazione di un reality di Canale 5: ecco di cosa si tratta

13 Luglio 2017

SHARE

Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono state una delle coppie più amate e seguite di Uomini e donne: fra i due sembrava essere scoppiato un amore vero e duraturo ed è stata grande la delusione dei fan quando incece è tutto finito.

COLPO DI SCENA A UOMINI E DONNE: ECCO CHI POTREBBE TORNARE

Al momento i rapporti fra i due non sono dei migliori: ultimamente Giorgio ha rilasciato un'intervista nella quale ricordava alcuni dettagli non proprio edificanti del suo rapporto con Gemma, mentre lei, innamorata di Marco Firpo, sembra averlo del tutto dimenticato.

L'indiscrezione che circola in queste ore quindi, lanciata dal settimanale Nuovo Tv, è di quelle clamorose: Giorgio e Gemma potrebbero partecipare all'Isola dei Famosi insieme, come un unico concorrente, un po' come fecero al Gf Vip Antonella Mosetti e sua figlia Asia.

Se questa notizia fosse confermata sicuramente ci sarebbe grande interesse intorno a questa ex coppia, soprattutto alle prese con le privazioni dell'Isola: per il momento la voce è sostenuta anche dal fatto che nessuno dei due è una presenza certa per la prossima edizione di Uomini e donne.

Gemma infatti potrebbe decidere di lasciare la trasmissione con Marco e Giorgio ha già fatto sapere che probabilmente non tornerà in studio perchè sarà impegnato a scrivere un libro di memorie.

Giorgio e Gemma, a questo punto, sarebbero liberi di partecipare al programma condotto da Alessia Marcuzzi: sarà proprio così? Non resta che attendere conferme!