Il 30 luglio del 2016 moriva Anna Marchesini, comica e attrice teatrale, indimenticabile membro del Trio

di Grazia Cicciotti - 29 Luglio 2017

Un anno fa l'addio a Anna Marchesini

Il 30 luglio del 2016 è scomparsa a Orvieto, all’età di 62 anni, l’attrice Anna Marchesini.

Nota soprattutto per gli sketch comici del Trio - di cui, oltre a lei, facevano parte Massimo Lopez e Tullio Solenghi - Anna si è poi contraddistinta come attrice teatrale e per la sua carriera televisiva.

Il Trio prese vita nel 1983, anche se l’esordio ufficiale risale al 1982 su Radio 2 con il programma radiofonico Helzapoppin. Nel 1985 i tre comici sbarcano in tv nel programma Tastomatto, affiancando Pippo Franco alla conduzione. Il resto è storia, almeno fino allo scioglimento non ufficiale del Trio nel 1994.

La carriera da solista della Marchesini prosegue poi tra teatro e tv, ma la malattia - l’artrite reumatoide - ne ha lentamente fermato le attività, anche se non ha mai fermato il suo spirito. Forte e sempre allegra, la Marchesini ha combattuto fino alla fine e il ricordo che resta di lei è indubbiamente quello di una donna unica, dall’animo invidiabilmente tenace, capace di sorridere anche nei momenti peggiori.





