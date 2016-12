TV, i Top e i Flop del 2016

TOP e FLOP della Tv 2016: una carrellata di momenti belli e brutti che ci ricorda l'anno che sta per chiudersi. Fra i TOP Bebe Vio e Mika, fra i FLOP Pamela Prati e i fischi ad Arisa

di Francesca Di Belardino - 29 Dicembre 2016

Fra pochi giorni saluteremo definitivamente il 2016, un anno triste per molti a causa della scomparsa di tanti idoli degli anni '80 e '90, ma che ci ha regalato anche qualche soddisfazione. E' stato un anno ricco, televisamente parlando, che ha riproposto vecchi classici sempre efficaci -come Tale e quale show o l'Isola dei Famosi- ed ha sperimentato con programmi nuovi che hanno conquistato il pubblico, come il Grande Fratello Vip, Stasera tutto è possibile e le serate speciali in “notturna” di Alberto Angela.

I TOP e i FLOP di questa annata sono distribuiti equamente: iniziamo elencando i momenti più belli che abbiamo visto in tv in questo 2016

Fra i TOP inseriamo al primo posto l'esultanza di Bebe Vio alle Paralimpiadi: la 19enne schermitrice veneziana, priva degli arti a causa di una meningite fulminante che l'ha colpita ad 11 anni, vince l'oro contro l'avversaria russa e commuove tutti con la sua esultanza. Bebe è stata nominata “italiana dell'anno” ed è stata anche in visita alla Casa Bianca, dove è riuscita a farsi un selfie con Obama.

Un momento di spettacolo TOP è stato quello del duetto fra Jovanotti e Roberto Bolle, durante lo show in prima serata di quest'ultimo: charme, simpatia, bellezza e agilità. Non c'è niente da aggiungere!

Lei è sempre fra i TOP, in qualunque competizione: Virginia Raffaele continua a deliziare il pubblico a reti unificate con i suoi personaggi e la sua bravura. Grande ospite a Sanremo 2016, dove ha portato le sue imitazioni migliori: se eravamo abituati a ridere con la sua Belen o la sua Sabrina Ferilli, vedere sul palco dell'Ariston la versione Raffaele di Donatella Versace è stato un vero spasso. Idem per la sua cattivissima Carla Fracci.

Alberto Angela non è certo una novità del 2016: quest'anno però gli ha regalato grandi successi in prima serata, l'ultimo dei quali, schiacciante, con “Stanotte a San Pietro”, un viaggio in notturna tra le meraviglie della Città del Vaticano. Il figlio d'arte più celebre d'Italia ha avuto l'intuizione di trasformare in show televisivi le riprese che si fanno di solito di notte nei musei per i documentari: un successone, meritato.

Mika era già un TOP, ma quest'anno, con il suo one man show, lo è diventato ancora di più: bravura, simpatia, coraggio, un programma divertente e ben scritto e tanti grandi ospiti che si sono messi a disposizione per giocare con l'artista anglo-libanese. Ci piace decisamente più qui che dietro al bancone di X Factor.

