Tutto può succedere 2, ultima puntata: ecco cosa accadrà nel gran finale

Conto alla rovescia per l'ultima puntata di Tutto può succedere 2, cosa accadrà tra Ambra e Renato e tra Federica e Stefano? Feven tornerà da Carlo? Ecco tutte le anticipazioni della puntata finale

di Francesca Demirgian - 23 Giugno 2017

Tutto può succedere 2 è alle battute finali. Quella di giovedì 29 giugno sarà, infatti, l’ultima puntata della seconda stagione della fortunatissima fiction di Raiuno, ispirata alla serie americana Parenthood. Una puntata nella quale molti personaggi avranno modo di riscattarsi, di riavvicinarsi, di riappacificarsi, ma in cui non mancheranno addii, litigi e colpi di scena.

Nella puntata finale di Tutto può succedere 2 – che secondo alcuni potrebbe essere anticipata anche al 25 giugno, per permettere a Velvet 4 di debuttare su Raiuno – Carlo e Alessandro riceveranno un’allettante offerta per il Ground Control, offerta che Alessandro vorrebbe accettare al contrario del piccolo dei fratelli Ferraro, per cui quel locale è tutto. Giulia e Luca partiranno per l’Ucraina per andare a prendere Dimitri, mentre Sara si renderà conto della passione di Ambra per la musica e la spingerà a lasciare il lavoro per Renato e ad inseguire il suo sogno.

Ma al centro dell’ultima puntata di Tutto può succedere 2, ci sarà soprattutto un matrimonio: quello tra Feven e Carlo. Dopo che Valerio, il pediatra, chiederà alla mamma di Robel di sposarlo, con tanto di anello, infatti, Feven si accorgerà di amare ancora Carlo e tornerà da lui per chiedergli di diventare marito e moglie. E proprio le loro nozze favoriranno una serie di avvicinamenti: Carlo e Alessandro si riappacificheranno; Denis convincerà Nardini a partecipare alla cerimonia e a riconquistare Sara; Alessandro, dopo essersi reso conto dell’errore fatto con la figlia Federica, dirà a Stefano di andare al matrimonio per riavvicinarsi a lei. Alberto, all’inizio incerto sul partecipare o meno alle nozze di Carlo e Feven, alla fine deciderà di farlo.

Un finale che sembra mettere a posto tutte le cose, senza lasciare nulla in sospeso.

Eppure sono in tanti a sperare in una terza stagione di Tutto può succedere. Per ora non c’è nulla in cantiere, ma visto il successo ottenuto anche questa volta, ancora tutto può succedere ...