Tutto può succedere 2, finale mozzafiato: ci sarà una terza stagione? Ecco gli indizi

Tutto può succedere 2, grande successo il finale di stagione andato in onda ieri sera. Ci sarà una nuova serie? Cosa accadrà alla famiglia Ferrero? Ecco tutte le anticipazioni

di Francesca Demirgian - 30 Giugno 2017

La seconda stagione di Tutto può succedere è volta al termine da poche ore e c’è già chi spera ce ne sia anche una terza. La famiglia Ferraro ha salutato i telespettatori con un finale mozzafiato, rimettendo insieme molti cocci rotti, ma lasciando anche alcune storie in sospeso.

Se Carlo e Fevel hanno coronato il loro sogno d’amore nel matrimonio, infatti, non sappiamo se Sara avrà il terzo figlio da Marco, se Federica e Stefano partiranno insieme per l’Inghilterra, se Ambra riuscirà finalmente ad intraprendere il percorso da cantante e tantomeno sappiamo cosa accadrà nel triangolo Giulia, Luca, Alberto.

Insomma, gli spunti per una terza stagione non mancano e, visti gli ascolti ottenuti da questa seconda serie della fiction ispirata all’americana Parenthood, la Rai potrebbe benissimo pensare di investire in tante nuove puntate, magari per il 2018.

Su Twitter, in tanti sperano che la storia della famiglia Ferraro non finisca qui: “Bellissima stagione... bellissimo finale! Aspetto la terza con trepidazione”, cinguetta un telespettatore. “Piango. Questo finale, questa famiglia …Grazie per questi giovedì in vostra compagnia, ci vediamo al terzo giro”, scrive un altro dando per scontato che la terza stagione si farà. E intanto gli hashtag #Tuttopuòsuccedere3 e #Tps3 impazzano sui social network.

Anche una delle attrici del cast di Tutto può succedere lascia sperare in una terza stagione; si tratta di Camilla Filippi (Cristina, la moglie di Alessandro nella fiction) che su Twitter ha cinguettato: “Grazie davvero a tutti per esserci stati, per avermi fatto ridere con i vostri tweet! Ci vediamo presto”. Cosa vorrà dire quel “ci vediamo presto”?

Per ora non ci resta che sognare la terza stagione, in attesa che sia la Rai ad esporsi in merito ad un possibile proseguimento della fortunata serie tv.