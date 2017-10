Mara Venier: 'Era un bacio vero, l'ho sentito bene', è accaduto davvero a Tu si que vales

Bacio tra Mara Venier e il concorrente durante la prima puntata di Tu si que vales: le immagini vengono rimandate in onda al rallentatore. Immediata la battuta di Teo Mammuccari, ecco cosa ha detto

di Francesca Demirgian - 02 Ottobre 2017

La prima puntata della nuova stagione di Tu si que vales, andata in onda sabato 30 settembre, ha riservato delle belle sorprese: un bravissimo cantante lirico non professionista, una ballata delle Ande molto coinvolgente, una bellissima iniziativa con protagonisti dei ragazzi autistici e un bacio a sorpresa a Mara Venier. Sì, proprio così!

In studio, con invidiabile disinvoltura, si è presentato un concorrente che non ha immediatamente rivelato il suo talento, ma che ha voluto sul palco con lui Mara Venier che, ignara di cosa le sarebbe capitato, ha accettato.

Il concorrente l'ha fatta accomodare su una sedia, fronte ai giudici, mentre sul display alle sue spalle è comparsa una scritta che ha rivelato che il talento del concorrente fosse quello di baciare bene all'improvviso. Talento che il ragazzo ha pensato bene di dimostrare proprio con Mara Venier. Si è avvicinato lentamente alla conduttrice e l'ha baciata dolcemente, lasciando senza parole la Venier, i giudici (Maria De Filippi in primis) e tutto il pubblico, quello in studio come quello a casa.

"Era un bacio vero. L'ho sentito bene, per me vale", ha detto Mara Venier, confermando che secondo lei valeva. Ovviamente non sono mancate le risatine del pubblico e l'ironia dei giudici, in particolare di Teo Mammucari che, al rivedere la scena al rallentatore, non si è trattenuto dal dire: “La lumaca l'hai sentita?”. Riferendosi alla lingua messa dal concorrente durante il bacio.

“Un talento al bacio”, lo hanno definito sui social network, riportando il video di Witty Tv che ha immortalato quel romantico momento.

Tra imbarazzo e risate questa puntata di Tu si que vales, Mara Venier non la dimenticherà facilmente.