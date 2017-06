Dal 13 giugno su Italia 1, torna Sarabanda con Enrico Papi prodotto da Endemol Shine Italy. Gli storici campioni saranno sfidati dai nuovi aspiranti campioni: chi vincerà il titolo?

di Elena Balestri - 09 Giugno 2017

SHARE

Torna Sarabanda con Enrico Papi: tre appuntamenti con il quiz musicale più longevo

Da martedì 13 giugno torna Sarabanda con Enrico Papi, il quiz musicale più longevo della tv. Sono passati ben vent'anni dall'esordio di questo quiz musicale, ma resta sempre un programma fresco e attuale, come ha ci ha raccontato lo stesso Enrico Papi durante la nostra intervista telefonica.

Tre puntate speciali, tutte in diretta, in cui gli storici campioni (l'uomo gatto, Valentina, Coccinella solo per ricordarvene alcuni) veranno sfidati dalle nuove leve. Prodotto da Endemol Shine Italy, Sarabanda con Enrico Papi riproporrà i giochi storici come L'asta musicale, il Pentagramma, Lo Sapccasecondo accompagnati da alcune novità, come ospiti a sorpresa, i balletti, gli interventi dell'orchestra SaraBand.

"Torno con un programma in qualche modo nuovo - ha detto Enrico Papi quando lo abbiamo raggiunto telefonicamente - Lo studio è lo stesso in cui abbiamo girato la prima puntata di Sarabanda nel 1997; ho ritrovato persone con cui avevo già collaborato allora e quindi ho provato una grande emozione nel rivederle. Ma senza dubbio l'emozione più grande è stata quella di rendersi conto che in un panorama televisivo in cui tutto sembra vecchio, sempre uguale, questo è un programma nuovo".

Sarabanda con Enrico Papi: conferme e novità

Ad ogni puntata troveremo in gara 8 concorrenti: 4 campioni storici e 4 nuovi aspiranti campioni. Come sempre serviranno memoria, velocitò e perchè no anche un po' di strategia per superare i vari giochi e arrivare alla prova fianale del 7x30 che staibilirà a chi asseganre la corona di campione della puntata, e giocarsi l'opportunita di diventare super campione della finalissima.

Insomma tutto è pronto per questa nuova avventura di Sarabanda con Enrico Papi, che prima di salutarci ci confessa che la musica è sempre stata fondamentale nella sua vita e che la sua canzone del cuore è With or without You degli U2.

Appuntamento da martedì 13 giugno su Italia 1 in prime time per tre imperdibili appuntamenti di Sarabanda con Enrico Papi: "Moooseca"!

foto ufficio stampa