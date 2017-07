The Walking Dead, tragico incidente ferma le riprese

Durante le riprese dell'ottava stagione di The Walking Dead è morto lo stuntman e attore John Bernecker, a causa di una terribile caduta sul set. La produzione ha deciso di fermare tutto in segno di rispetto: ecco cosa sta succedendo

di Francesca Di Belardino - 14 Luglio 2017

La realtà ha fatto irruzione sul set di una delle serie tv più truculente di Fox: The walking dead. La celebre serie, diretta da Frank Darabont e ispirata all'omonimo fumetto, è arrivata alla sua ottava stagione.

Proprio mentre erano in corso le riprese dell'ultima stagione, che doveva essere a breve anticipata da un trailer, sul set si è verificato un tragico incidente: l'attore e stuntman John Bernecker, presenza fissa sul set della serie, è caduto da un'altezza di quasi 10 metri. Trasportato subito in ospedale ad Atlanta, in Georgia, dove si trovava il set, il ragazzo è apparso subito molto grave ed è spirato dopo qualche giorno di lotta fra la vita e la morte.

Dolore e costernazione tra attori e produzione della serie: l'Amc ha deciso di bloccare le riprese e si attende in queste ore un comunicato ufficiale per spiegare come sono andate effettivamente le cose e se ci sono responsabilità da attribuire per questa tragica morte.

I colleghi di John, ma anche i tantissimi fan della serie, hanno voluto ricordarlo con migliaia di messaggi sui social. Lauren Cohan, che nella serie interpreta Maggie, gli ha dedicato un tweet chiedendo alla famiglia di The walking Dead di pregare per lui e la produzione della serie lo ha voluto ringraziare per il grande lavoro fatto in questi anni.

John Bernecker era uno degli stuntman più apprezzati nel suo ambiente: tra i suoi lavori ricordiamo "Logan", "Piccoli brividi", "L'ultimo cacciatore di streghe", "Scream Queens", "Fast & Furious 8" e "Salem".

