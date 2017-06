The Voice of Italy, ecco cosa accadeva a fine programma: la rivelazione di Riccardo Cocciante

Ad un anno dalla chiusura definitiva di The Voice of Italy arrivano le inaspettate dichiarazioni di Riccardo Cocciante. 'Ho avuto pena per i ragazzi...' Ecco cosa rivela il noto cantante

27 Giugno 2017

È particolarmente aspra la critica che Riccardo Cocciante muove contro The Voice of Italy ad un anno dalla chiusura del talent di Raidue, chiuso per ascolti non soddisfacenti e mai veramente decollato dal 2013.

La prima edizione è stata vinta da Elhaida Dani, concorrente albanese del team capitanato da Cocciante che ha avuto da ridire sulla gestione dei talenti, tutti più o meno caduti nel dimenticatoio, a parte la sua vincitrice che ha interpretato Esmeralda nello spettacolo francese di Notre-Dame per cui il noto cantante ha composto le musiche.

Affida a Libero il suo amarissimo sfogo, a cui si avvicina una profonda riflessione sul mondo della musica di oggi, sul modus operandi delle major e sul futuro dei giovani artisti lasciati a loro stessi:

“Quello che non mi è piaciuto – ha dichiarato Cocciante su The Voice of Italy – è stato trovarmi a dover escludere delle persone. Non l’ho rifatto anche perché questi interpreti, una volta finito il talent, vengono completamente abbandonati. E rimangono bruciati da quello che hanno fatto".

"Le case discografiche – ha spiegato – ormai non investono più, è questa la pecca principale. All’epoca ci facevano crescere, il primo disco non era quasi mai un successo. I ragazzi ora sono scoraggiati, perché non hanno nessuno che creda in loro. Quindi si salvano entrando a far parte di una moda, facendo canzoni ammiccanti che non possono piacere al primissimo momento. Noi potevamo, invece, andare controcorrente e presentare cose che non esistevano".

L'epilogo è ancora più devastante, se possibile:

"Ho avuto molta pena per i ragazzi di The Voice, dopo tutti gli sforzi fatti, buttati via perché non servivano più” ha concluso Cocciante esprimendo una evidente delusione.

Arriveranno smentite di sorta da chi ha partecipato a The Voice of Italy sia in veste di cantante che di coach?