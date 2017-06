Annullata la terza stagione di Selfie le cose cambiano? Ecco la verità sulla nuova stagione del programma condotto da Simona Ventura

Addio a Selfie le cose cambiano? Ci sarà una terza stagione del programma di Simona Ventura? Ecco cosa è previsto nella programmazione della nuova stagione di Mediaset

20 Giugno 2017

E' stato il programma che ha rilanciato Simona Ventura come conduttrice a Mediaset, dopo l'esperienza non proprio positiva da naufraga sull'Isola dei Famosi: Selfie - le cose cambiano, il programma di makeover che va in onda da due anni su Canale 5, dopo un'accoglienza iniziale molto buona ha iniziato la sua parabola discendente negli ascolti, culminata con quelli decisamente scarsi del finale della seconda stagione.

SIMONA VENTURA "SILURA" ALESSIA MARCUZZI?

Nonostante uno studio pieno di volti molto amati dal pubblico di Canale 5, da Tina Cipollari a Stefano De Martino passando per Iva Zanicchi e Barbara de Rossi, e nonostante il "pepe" aggiunto in questa edizione dalla sexy Belen Rodriguez e dai siparietti con l'ex marito presente in studio, Selfie non è mai decollato: tante le richieste arrivate in redazione, ma pochi gli ascolti, che per la puntata finale si sono fermati al 13,3% di share (la serata è stata vinta dalla replica del concerto di Baglioni e Morandi, su Rai Uno).

Per questo molti mettono in dubbio una terza stagione del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi: probabilmente Mediaset sta ragionando proprio in questi giorni sull'eventualità, ma secondo i rumors Selfie 3, se dovesse vedere la luce, sarebbe ben diverso da quello che abbiamo conosciuto.

Una ipotetica terza stagione di Selfie - le cose cambiano verrebbe quasi sicuramente spostata su Italia1 e probabilmente alla guida non ci sarebbe più Simona Ventura: la conduttrice vorrebbe tornare al timone della "sua" Isola dei Famosi, stavolta da capo della brigata. Succederà?

