Temptation Island si allunga e cambia giorno! Ecco fino a quando andrà in onda

Non sarà più come si era pensato inizialmente. Arriva la decisione di Mediaset e Fascino. Il villaggio turistico più famoso della tv chiude i battenti, ma ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

di Francesca Demirgian - 25 Luglio 2017

SHARE

Per i fan di Temptation Island gira voce di una buona notizia. Il reality show di Mediaset che ci ha tenuto compagnia nei lunedì estivi, potrebbe regalarci una puntata in più. Secondo il sito di Novella 2000, il programma concluderà, come già definito da Mediaset, il 31 luglio, ma, la settimana successiva – precisamente il 3 agosto – potrebbe andare in onda una puntata extra, una sorta di reunion di tutte le coppie protagoniste di questa edizione del reality condotto da Filippo Bisciglie.

Sempre secondo le indiscrezioni pubblicate da Novella 2000, il 23 luglio, tutti i concorrenti di Temptation Island si sarebbero riuniti in una villa di Roma per registrare una puntata speciale. La decisione sarebbe stata presa da Mediaset e Fascino dopo il successo ottenuto finora dalla trasmissione.

Quest'estate, più che le scorse, infatti, il reality con Bisciglie avrebbe raggiunto circa 3,3 milioni di telespettatori, con uno share del 18 per cento. Un risultato niente male se pensiamo che si tratta di un programma del prime time di luglio.

Ma, in merito alla puntata extra, c'è anche chi è pronto a smentire tutto. Secondo Fanpage infatti, non ci sarà nessuna settima puntata il prossimo 3 agosto, ma come previsto sin dall'inizio, i battenti chiuderanno lunedì 31 luglio.

Il sito web d'informazione, in merito al possibile “best of” di Temptation Island, sottolinea di aver contattato l'ufficio stampa di Mediaset, il quale avrebbe smentito ogni eventualità di una puntata in più: “Le puntate previste per ‘Temptation Island 2017' erano sei e tali rimarranno. L'edizione di quest'anno, dunque, si concluderà il 31 luglio 2017 come era stato previsto sin dal principio”.

Sarà davvero così? O Mediaset, alla fine, ci riserverà qualche sorpresa?