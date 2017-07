Temptation Island diventa vip: il prossimo anno solo coppie famose

La svolta nel programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che quest'anno ha viaggiato altissimo in termini di ascolti: dalla prossima edizione le coppie che si metteranno alla prova non saranno più NIP (o aspiranti VIP), ma veri e propri personaggi dello spettacolo, già conosciuti al pubblico

di Francesca Di Belardino - 26 Luglio 2017

Temptation Island è una delle realtà emergenti della tv italiana: che piaccia o no, complice anche l'estate e l'assenza di controprogrammazione, il reality dei sentimenti targato Fascino di Maria De Filippi ha battuto i record di ascolti dello scorso anno e a un passo della finale continua in crescendo, con picchi del 30% di share.

La sua presenza nei palinsesti Mediaset del prossimo anno è quindi scontata: è Maria De Filippi, intervistata da Chi, a rivelare l'importante svolta che investirà il programma dal prossimo anno. Temptation Island diventerà interamente Vip: non saranno più ragazzi sconosciuti (o con alle spalle qualche esperienza nel mondo dello spettacolo) a mettere alla prova i loro sentimenti, ma protagonisti dello showbiz già conisciuti al grande pubblico.

Sicuramente, immaginiamo, grande spazio verrà dato alle coppie di Uomini e donne: quest'anno avevamo registrato un'inversione di tendenza, con i soli Riccardo e Camilla coppia "nota" proveniente da U&D e le restanti 5 coppie composte da ragazzi non conosciuti. Il 2018 sarà invece l'anno delle coppie vip ed è già forte la curiosità sull'identità dei fidanzati noti che si presteranno al meccanismo "infernale" di Temptation Island.

Oltre alle coppie "nuove", che sicuramente usciranno dalla prossima edizione di Uomini e donne, magari ci sarà spazio anche per fidanzati provenienti dal trono Over (state già pensando a Gemma Galgani?) oppure a coppie che già si sono messe alle prova in altri reality (ad esempio Lory Del Santo e il suo Marco).

Siamo certi che Maria De Filippi e la sua redazione prepareranno un piatto molto gustoso per tutti gli appassionati di Temptation Island: l'attesa sarà lunga ma ne varrà sicuramente la pena!