Temptation Island, anticipazioni: un tradimento al riparo dalle telecamere

In attesa della puntata di questa sera, sono molte le anticipazioni che circolano: sembra certo che uno dei fidanzati abbia tradito la sua lei andando a letto con una tentatrice. Ecco di chi si tratta e cosa è successo

di Francesca Di Belardino - 03 Luglio 2017

Durante la prima puntata di Temptation Island hanno fatto molto scalpore le parole di Alessio, fidanzato di Valeria, proprio sulla sua storia d'amore: a quanto pare fra i due i problemi non mancano, ma Valeria è rimasta comunque scossa e ferita dalle esternazioni del suo fidanzato (con cui condivide anche un'attività commerciale) che l'ha giudicata piatta e noiosa ed ha concluso che sente più la mancanza del gatto.

TEMPTATION ISLAND, IL MESSAGGIO DI SELVAGGIA SUI SOCIAL

A quanto pare alle parole Alessio avrebbe fatto seguire i fatti: già durante la prima puntata era entrato nella stanza della tentatrice Carmen e le anticipazioni della seconda lo mostrano alla ricerca di un posto appartato dove non ci siano le telecamere. Tutto farebbe pensare quindi che Alessio, lontano dagli obiettivi, si sia lasciato andare ad una notte di passione con Carmen.

E' semplice immaginare la reazione della povera Carmen a queste immagini quando le verranno mostrate: resta da capire se deciderà anche lei di chiedere il falò di confronto al fidanzato, con il quale 4 anni si era "sposata" ai Caraibi, o vorrà comunque aspettare la fine della trasmissione.

La seconda puntata di Temptation Island si prospetta quindi particolarmente bollente: come tradimento, ricordiamolo, è in ballo anche quello confessato da Nicola alla tentatrice Antonella e di cui la fidanzata Sara non sapeva nulla. Inoltre ci aspetta il confronto fra Riccardo e Camilla, chiesto da lui, e le liti apparentemente infinite fra Francesco -il più corteggiato del villaggio fidanzati- e Selvaggia.

Le sorprese quest'anno sull'isola delle tentazioni sembrano non finire mai... quale sarà la prossima?