Temptation Island anticipazioni quinta puntata: tradimento in arrivo per una coppia? Le telecamere riprendono tutto

Si attendono colpi di scena piccanti per la quinta puntata di Temptation Island che andrà in onda Lunedi 24 luglio. Le telecamere riprenderanno un 'contatto intimo' tra uno dei concorrenti e la tentatrice. Su Instagram arrivano i primi insulti

di Eleonora D'Urbano - 18 Luglio 2017

Anticipazioni Temptation Island 5 puntata, le telecamere riprendono la parentesi hot tra i due e... C'è stato tradimento?

Soltanto ieri abbiamo visto Ruben e Francesca lasciare la Sardegna separatamente, dopo un falò di confronto in cui il giovane ha preso posizione e messo fine alle angherie subite in oltre 2 anni di relazione, ma la prossima settimana potremo assistere addirittura ad un tradimento.

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island, in onda il prossimo 24 luglio, riguardano per lo più Antonio e Veronica, la coppia insieme da un anno e mezzo che ha chiesto aiuto al dating show per superare le difficoltà di comunicazione e la presenza ingombrante delle ex compagne del rappresentante, da cui – lo ricordiamo – ha avuto 2 figli in passato.

La clip finale di Temptation Island ha mostrato Antonio sempre più coinvolto da Jessica, la tentatrice che in questo percorso lo sta portando ad una nuova consapevolezza di sé: Veronica, d’altro canto, è seriamente preoccupata del comportamento del suo fidanzato, preso anche di testa dall’avvenente single.

CAMILLA E RICCARDO, IL RUMOR SUI DUE PROTAGONISTI DI TEMPTATION ISLAND È SEMPRE PIÙ INSISNTENTE

Nelle anticipazioni relative alla quinta puntata, viene mostrato quello che sembra un incontro intimo tra Antonio e Jessica: le telecamere, a quanto pare, riprendono una parentesi bollente dei due convinti al contrario di non essere immortalati.

Su Instagram arrivano già i primi insulti da parte di haters che, attenendosi a ciò che hanno visto, hanno tirato le loro conclusioni sul conto del rappresentante: “Mettiti vergogna” tuona un utente, mentre un altro rilancia “Sai fare solo figli a destra e a manca”.

Prima del gran finale, si vocifera che la prossima settimana sarà una donna a chiedere il falò di confronto: sarà proprio Veronica? Delusa dal compagno che ha particolarmente elogiato la sua passionalità durante una chiacchierata con Francesco Chiofalo, la ragazza sembra avere tutte le ragioni per chiedere di incontrare Antonio e chiarire le cose una volta per tutte.

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA TEMPTATION ISLAND