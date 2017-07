Temptation Island, anticipazioni: non solo Francesca e Ruben al falò di confronto

La quarta puntata di Temptation Island vedrà sicuramente Francesca e Ruben al falò di confronto: ma a quanto pare non saranno gli unici. Secondo indiscrezioni, infatti, anche la coppia formata da Alessio e Valeria arriverà davanti a Filippo Bisciglia: usciranno insieme oppure no?

di Francesca Di Belardino - 17 Luglio 2017

Stasera andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e c'è grande aspettativa per la piega che prenderanno gli eventi: come ampiamente anticipato in questi giorni, Francesca e Ruben affonteranno il falò di confronto e nessuno sa se ne usciranno insieme o separati.

Ha avuto effetto, a quanto pare, lo "scherzo" di Ruben, che aiutato dalla produzione ha fatto credere a Francesca di aver intrecciato una relazione con una tentatrice arrivata apposta per lui. Ma il colpo di scena sarebbe un altro: secondo le anticipazioni del web, non solo Francesca e Ruben si troveranno di fronte al falò, ma anche un'altra coppia.

La coppia sarebbe quella formata da Valeria e Alessio: fra i due i problemi decisamente non mancano e Alessio ha fatto il possibile per aggravarli fin dal suo ingresso nel villaggio dei fidanzati, spassandosela apertamente con la single Carmen. Valeria, per reazione, si è avvicinata al single Paolo e a quanto pare la cosa non è andata giù a Alessio: sarebbe stato proprio lui, e non Valeria, a chiedere il falò di confronto.

Dopo Camilla e Riccardo, quindi, altre due coppie lasceranno anzitempo il programma: e calcolando l'esasperazione di Sara nei confronti di Nicola e la fragile resistenza di Selvaggia ai video che le mostrano il suo Francesco con la tentatrice Desirèe, c'è da chiedersi se Temptation Island, quest'anno, non sarà costretto a chiudere in anticipo!