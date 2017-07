Ruben sapeva già tutto prima di Temptation Island: la rivelazione di Filippo Bisciglia

La dichiarazione di Filippo Bisciglia su Ruben lascia di stucco anche per come è andata a finire tra lui e Francesca a Temptation Island. Ecco cosa ha dichiarato il conduttore

18 Luglio 2017

Temptation Island è finito per Francesca Baroni e Ruben Invernizzi: i due, fidanzati da più di due anni, si sono affrontati al falò finale ed hanno deciso di non uscire insieme dal programma.

Il falò è stato decisamente a favore di Ruben: Francesca Baroni, a torto o a ragione, è passata come la "cattiva" della coppia mentre Ruben, timido e impacciato inizialmente, ha sfoderato la grinta ed ha detto alla ex che ormai è caduta dal piedistallo dove l'aveva messa. Francesca, che durante i venti giorni di programma non aveva lesinato critiche ed offese al fidanzato, sembrava aver perso le parole, soprattutto davanti alle immagini dei video visti da Ruben ne diversi falò.

Ora però esce fuori un retroscena sulla storia fra Francesca e Ruben ed è Filippo Bisciglia a rivelarlo, in un'intervista rilasciata a Spy. "Le cattiverie di Francesca? Ruben sapeva tutto anche prima del programma. Già ai provini ci aveva raccontato queste sue debolezze e lo aveva fatto davanti a Ruben -ha raccontato il conduttore- Francesca non è cattiva. La sua intenzione non era distruggerlo sulla pubblica piazza”

Bisciglia ha quindi voluto prendere le difese di Francesca Baroni, che da molti è stata giudicata una ragazza fredda, arrivista e senza cuore. Anche la collega di reality, Selvaggia Roma, in un commento su Instagram aveva voluto sottolineare come Francesca non fosse interessata all'aspetto economico come poteva sembrare guardando la trasmissione.

Ruben sapeva quindi tutto quello che Francesca pensava di lui anche prima dell'inizio di Temptation Island, dunque non poteva essere sorpreso dal sentirlo ripetere alla fidanzata davanti alle telecamere: forse però sentirsi offeso pubblicamente è servito a fargli scattare la molla necessaria per interrompere la storia.