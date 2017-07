Anticipazioni quarta puntata Temptation Island, Ruben ha fatto l'amore? Ecco tutti i dettagli

Lunedì 17 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island 2017 e le indiscrezioni su questo nuovo appuntamento sono succulenti soprattutto per Ruben. Il fidanzato bistrattato da Francesca cederà al fascino della tentatrice attrice?

12 Luglio 2017

La quarta puntata di Temptation Island si prospetta piena di sorprese e soprattutto di incognite: dalla clip mandata in onda alla fine della terza, abbiamo capito che ci aspetta un altro falò di confronto.

Dopo Riccardo e Camilla, saranno Francesca e Ruben a confrontarsi prima della fine del programma per decidere se uscire insieme o meno: e se molti scommettevano fin dall'inizio sull'esito positivo del falò dei "Riccamilla", lo stesso non si può dire per la coppia formata da Francesca e Ruben, decisamente molto provata dalle mille accuse lanciate da lei verso di lui.

La settimana che ci aspetta è però densa di avvenimenti: come abbiamo visto nella terza puntata, Ruben ha chiesto l'aiuto della produzione per fare uno "scherzo" a Francesca e cercare di suscitare in lei una reazione. E' arrivata quindi sull'isola una nuova tentatrice, in realtà un'attrice, tutta per Ruben: la ragazza ha dichiarato di essere arrivata a Temptation Island perchè attratta solo da lui.

Francesca -a cui è stato recapitato il video nel pinnetto- si è subito inalberata, anche perchè Ruben con la tentatrice si è molto lamentato di lei e delle sue offese. La aspettano però video ancora peggiori: secondo le anticipazioni, Ruben è stato molto a contatto con la nuova tentatrice ed è arrivato anche ad appartarsi in una stanza non coperta da telecamere, da dove è uscito molte ore dopo.

C'è da chiedersi se sia ancora tutto parte dello "scherzo" o se Ruben, ridendo e scherzando come si dice, stia facendo invece sul serio. Solo il falò di confronto ci darà la risposta definitiva: intanto possiamo iniziare a scommettere, Ruben si o Ruben no?