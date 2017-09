Tanti auguri Loretta Goggi, attrice, conduttrice, cantante, doppiatrice e imitatrice italiana.

28 Settembre 2017

Buon compleanno Loretta Goggi.

L’attrice e cantante italiana nel 2017 spegne 67 candeline. Ha tanto da festeggiare Loretta che - oltre a mostrare il suo talento nella recitazione e nel canto - è anche conduttrice televisiva, doppiatrice, showgirl, ballerina e imitatrice.

Gli esordi, per esser chiari, sono nel mondo della musica, anche se già nel 1959 Loretta ha debuttato come attrice nello sceneggiato della RAI Sotto processo. Gli anni ’60 sono infatti quelli degli sceneggiati televisivi, per passare nel 1965 al doppiaggio (è sua la voce del canarino Titti, mentre Gatto Silvestro era doppiato da Gigi Proietti) e al cinema, con qualche incursione in teatro.

Sono anni d’oro, in cui Loretta continua a studiare e a portare avanti le sue passioni senza porsi limiti: è conduttrice, attrice, doppiatrice e nel 1979 finisce anche sulla copertina di Playboy. Nel 1981 un’altra svolta: Loretta Goggi partecipa a Sanremo con Maledetta Primavera. Arriverà seconda, ma il successo del brano è internazionale, tanto da portarlo a diventare un evergreen della musica italiana. Più recentemente, Loretta sta dedicando il proprio tempo e la propria carriera alla tv, apparendo sempre in formissima e sempre ironica e divertente. La sua incontenibile energia e il suo indiscutibile talento la rendono tuttora una delle artiste più apprezzate e più poliedriche in Italia: non siete d’accordo?

