Tanti auguri Lino Banfi: dal successo delle commedie sexy a Nonno Libero

Buon compleanno Lino Banfi: l'attore compie 81 anni.

di Grazia Cicciotti - 10 Luglio 2017

SHARE

Buon compleanno Lino Banfi!

L’attore pugliese - una vera e propria icona del cinema nostrano - spegne nel 2017 ben 81 candeline e continua a far parlare di sé, mai nel male.

Difficile infatti criticare chi ha fatto, in un certo senso, la storia delle nostre ‘pellicole’, soprattutto negli anni ’70 e ’80, quando impazzavano le commedie sexy e attori come Alvaro Vitali, Renato Pozzetto e - appunto - Banfi venivano citati in ogni angolo della nostra penisola.

Gli esordi, tuttavia, non sono stati semplici: il primo film, in cui fa una breve apparizione, è infatti Urlatori alla sbarra, del 1960. Il primo ruolo da protagonista arriverà - tuttavia - solo 13 anni dopo, ne Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia, che lo consacrerà al successo.

Pellicole come L’allenatore nel pallone, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio e Cornetti alla crema sono dei veri e propri cult per tantissimi italiani, che conoscono a memoria le battute di Lino Banfi, un ‘mito’ indimenticabile degli anni ’80. Non bisogna dimenticare però che, dopo la commedia sexy, Banfi si è dedicato tantissimo alla televisione, finendo per vivere una seconda carriera soprattutto grazie alla notorietà della serie Rai Un medico in famiglia. Insomma, nel bene e nel male Lino Banfi ci ha raccontato un po’ di storia italiana, facendoci ridere e a volte, probabilmente, anche riflettere. Perché l’Italia di Lino è un po’ quella di ognuno di noi ed è anche per questo che lo amiamo tanto.

foto@UfficioStampa