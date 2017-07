Tanti auguri Katherine Kelly Lang, la bistrattata Brooke di Beautiful

Katherine Kelly Lang compie 56 anni, tanti auguri alla perfida Brooke!

di Grazia Cicciotti - 24 Luglio 2017

Per tutti è ufficialmente e senza possibilità di errori Brooke Logan, uno dei personaggi più discussi e più longevi della soap opera Beautiful.

Ma Katherine Kelly Lang, che il 25 luglio del 2017 spegne 56 candeline, è in realtà ben diversa dal personaggio di cui ormai veste i panni dal 1987.

Nata a Hollywood, in California, la carriera di Kelly inizia infatti nel 1979 con il film Skatetown, Usa, in cui recitava al fianco di Scott Baio e Patrick Swayze. Dopo essere apparsa in diverse pellicole e aver preso parte a qualche video musicale, arriva finalmente la ‘proposta della vita’: il ruolo della perfida e ‘sempre innamorata’ Brooke le si cuce addosso, tanto che nel febbraio del 2015 Kelly è una dei due attori ad essere presente nella soap sin dal principio, insieme a John McCook (Eric Forrester).

Un personaggio non semplice, spesso oggetto di sfottò per la sua capacità di amare sin troppo, che però è valso a Kelly tantissime nomination e premi, soprattutto nelle cerimonie legate alle soap opera. Non fatevi però ingannare dalle maschere: Katherine è in realtà madre di tre figli e ha divorziato due volte, l’ultima nel 2012 dopo 15 anni di matrimonio. Brooke sicuramente saprebbe come consigliarla…

