Surviving Raz, arriva il nuovo reality estremo condotto da Raz Degan

Il vincitore dell'Isola dei Famosi si trasferisce in Africa per condurre un reality molto più duro di quello Mediaset: si sa poco del format, solo che i concorrenti saranno vip, che le prove saranno estreme e che alla guida ci sarà l'implacabile modello israeliano

di Francesca Di Belardino - 27 Giugno 2017

Durante la sua permanenza sull'Isola dei Famosi, Raz Degan spesso si dimenticava a quale gioco stava partecipando e pensava di trovarsi a Survivor, reality americano che in Italia ebbe pochissimo successo e venne chiuso dopo una stagione: si trattava di una versione più dura e meno sociale dell'Isola dei Famosi, che evidentemente piaceva molto di più al modello israeliano.

Infatti a pochi mesi dalla sua vittoria in Honduras, Raz Degan tornerà proprio alla guida di un programma simile a Survivor, ambientato in Africa: i concorrenti saranno dei vip e per ora poco o nulla si sa del format, se non che Raz Degan non si limiterà ad essere il "padrone di casa".

Lui sarà infatti il primo pericolo e la prima difficoltà che i concorrenti dovranno affrontare: non sarà quindi un conduttore rassicurante sullo stile di Alessia "Alex" Marcuzzi. Il programma andrà in onda probabilmente dopo l'estate su Italia1.

Raz Degan non solo ha vinto l'Isola dei Famosi, ma ha decisamente dominato il programma con la sua forza, il suo carisma e il suo carattere, arrivando ad oscurare gli altri concorrenti e le loro strategie, creando tormentoni e soprattutto trainando a sè il sostegno praticamente plebiscitario del pubblico. Ad appassionare gli spettatori, anche la storia d'amore con Paola Barale, protagonista insieme a lui di alcuni dei momenti più romantici mai visti sull'Isola dei Famosi.

Al netto di tanto affetto è quindi comprensibile quindi che Mediaset voglia sfruttare il personaggio in un programma simile: staremo a vedere come se la caverà!

