Super Shore per la terza stagione sposta le riprese a Rimini. La nostra intervista a Elettra Lamborghini, che ci racconta cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova location.

di Grazia Cicciotti - 05 Luglio 2017

SHARE

Super Shore per la prima volta sbarca in Italia, Elettra Lamborghini: 'Sono carichissima'

La terza stagione di Super Shore si preannuncia sicuramente ‘speciale’ per noi italiani. MTV ha infatti annunciato che, per la prima volta nella storia dello show, le riprese si sposteranno nella nostra penisola e quale città poteva essere più adatta della splendida e vivace Rimini?

La coproduzione internazionale tra le business unit di MTV Latin America e quella di Southern & Western Europe, Africa e Middle East darà dunque il via questo weekend alle riprese proprio nella celebre città di mare, dove a breve arriverà anche il cast da varie parti del mondo. Non mancherà - inutile dirlo - la ‘nostra’ Elettra Lamborghini, che in questa occasione si riscoprirà dunque anche un po’ Cicerone per tutti i suoi compagni d’avventura.

“Mi sento veramente a casa. - ha rivelato Elettra ai nostri microfoni, quando l’abbiamo incontrata a Rimini in occasione della presentazione della nuova stagione - Sono curiosissima di vedere come la prenderanno gli italiani vedendoci camminare per le strade di Rimini, mentre parliamo spagnolo. Son curiosa e non vedo l’ora di iniziare”.

I ragazzi soggiorneranno in una villa situata sulle colline nei pressi di Rimini e l’intenzione di Elettra è quella di portare i suoi amici alla scoperta delle nostre tradizioni e, soprattutto, del nostro cibo. A questo proposito, la terza stagione di Super Shore vedrà l’arrivo di ben 10 personaggi nuovi, da cui - pare - dobbiamo aspettarci grandissime sorprese.

Lo show sarà trasmesso su tutti i canali di MTV in 26 Paesi dell’America Latina, incluso Messico e Brasile, e in 6 Paesi europei tra cui Spagna, Francia e Italia dove sarà in onda in esclusiva su MTV (canale 133 di Sky).

foto@UfficioStampa