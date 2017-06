Stipendi Rai, via il tetto dei 240mila euro. Fazio e Giletti restano in Rai?

È di ieri la notizia che il CdA di Viale Mazzini ha dato l’ok alla delibera sul piano per l’individuazione e la remunerazione dei contratti che possono superare il limite dei 240 mila euro in virtù di “prestazioni artistiche“. Ora Giletti e Fazio restano in Rai? Ecco tutti i dettagli

di Gianna De Santis - 15 Giugno 2017

Si discute ormai da mesi sul tetto degli stipendi in casa Rai. Il limite indicato è quello dei 240mila euro, prima applicato a top manger e dirigenti e poi - per decisione della stessa assemblea Rai - anche ai conduttori. È qui che si è scatenata una serie di polemiche, che ha visto protagonisti Fabio Fazio, Massimo Giletti e anche Bruno Vespa - seppur in tono minore -.

In Rai si è rischiato il fuggi fuggi generale, molti artisti e conduttori hanno preso in seria considerazione l'idea di lasciare “mamma Rai” per trovare posto su altre reti. Posto e anche soldi, ovviamente.

La Rai deve garantire un servizio pubblico, ma non può nemmeno permettersi di perdere alcune stelle a favore delle altri emittenti private. Così proprio ieri il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha approvato una delibera.

Si tratta di un “Piano organico di criteri e parametri per l'individuazione e la remunerazione dei contratti con prestazioni di natura artistica”. Un piano che ha la necessità di tutelare proprio il futuro della Rai, come si legge nella nota dell'azienda di Viale Mazzini.

Nel testo si precisa che l'intento è quello di “salvaguardare la necessità di stare sul mercato continuando a svolgere al meglio la missione di servizio pubblico come testimoniano, solo per citare recentissimi esempi, programmi quali il ricordo di Falcone e Borsellino o Notte a Venezia”.

Questo vuol dire che si adotteranno dei criteri oggettivi per definire quelle prestazioni che potranno in futuro superare il limite retributivo dei 240 mila euro. Ovvio che per ogni deroga proposta servirà anche una adeguata motivazione.

Nella stessa nota, infatti, la Rai precisa che “possono considerarsi di natura artistica le prestazioni in grado di offrire intrattenimento generalista oppure di creare o aggiungere valore editoriale in termini di elaborazione del racconto nelle sue diverse declinazioni, in maniera coerente all'obiettivo generale di servizio pubblico”.

La Rai, quindi, da una parte promette un'attenzione maggiore alle risorse economiche, ma dall'altra garantisce una produzione di contenuti di qualità, cercando anche di trattenere alcuni artisti e non perdendo le sue “star”. Infatti la nota spiega proprio che il “futuro del servizio pubblico passa necessariamente anche attraverso la possibilità di continuare ad avvalersi di grandi professionalità che contribuiscano a creare prodotti autorevoli e riconoscibili”.

Non c'è nulla comunque di definitivo, perché questo piano sarà valutato di anno in anno. In ogni caso per ora grazie a questa deroga la Rai potrebbe riuscire a trattenere proprio Fazio e Giletti, che in molti avevano già dato in partenza verso Sky o La7. Chissà se il discorso riguarderà altri big come Alberto Angela e Fiorello, di cui si parla tanto.

Tutti i nodi di questa faccenda si scioglieranno in sede contrattuale, quando verrà presentata la motivazione per la deroga sul tetto di ogni singolo artista. Per il resto il pubblico, invece, avrà le idee più chiare quando verranno presentati i nuovi palinsesti. Vedremo, a breve, quali programmi saranno confermati e quali invece salteranno.