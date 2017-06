Il 16 giugno del 1890 nasceva uno dei Maestri della comicità internazionale: Stan Laurel.

di Grazia Cicciotti - 15 Giugno 2017

Stanlio e Ollio: il 16 giugno del 1890 nasceva Stan Laurel

Il nome Stan Laurel probabilmente potrebbe dirvi pochissimo, soprattutto se appartenete alle generazioni più giovani. Ma Stanlio e Ollio non possono non risultarvi all’appello e, per i meno informati, Stan Laurel altri non è che Stanlio, il compagno fedele e sfortunato di Ollio.



Nato il 16 giugno del 1890, Stan Laurel è considerato uno dei più grandi attori comici di tutti i tempi e non ci sono dubbi al riguardo, considerando che le sue battute hanno fatto scuola. Formatosi per forza di cose in teatro (i tempi erano quelli che erano), Stan debutta su un palco nel 1906, ad appena 16 anni.

Considerava quello show “terribile”, eppure gli applausi ricevuti gli diedero torto, tanto che nel 1909 entrò nella compagnia di Fred Karno, a capo della quale c’era un ‘tale’ Charles Chaplin. La svolta per Laurel arriva però col cinema: nel 1917 recitò nel suo primo film, Nuts in May, ma le prime parti ufficialmente in coppia con Oliver Hardy arrivano solo negli anni ’20: il resto è quasi storia, dalla notorietà all’arrivo del sonoro.

Oggi potrebbe sembrare assolutamente vintage la semplice comicità di Laurel, ma Stan ha indubbiamente scritto più di una pagina della storia della comicità, insegnandoci a ridere sempre, anche delle piccole cose.

