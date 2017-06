La nostra intervista a Ruggero Pasquarelli e Karol Sevilla, che ci parlano di Soy Luna, Soy Luna Live e degli album con le canzoni della serie.

di Grazia Cicciotti - 28 Giugno 2017

Soy Luna, Ruggero Pasquarelli e Karol Sevilla ci parlano della seconda stagione, del live e degli album

Sono in arrivo tantissime sorprese per i fan di Soy Luna, la cui seconda stagione sta andando in onda proprio in questo periodo su Disney Channel. Oltre alle riprese della terza stagione, il cast si sta infatti preparando anche per il live: in America Latina il tour ha riscosso un notevole successo e ora è pronto a sbarcare in Europa nel 2018. Soy Luna live toccherà ben ben 7 città italiane per nove date: Torino, Roma, Napoli, Firenze, Milano, Padova e Bologna. Tappe imperdibili, a cui si aggiunge anche l’uscita de La Vida es un Sueño, il nuovo album con le canzoni della serie distribuito da Universal.

Abbiamo incontrato a Milano Ruggero Pasquarelli (che ha interpretato anche Federico nella serie tv fenomeno Violetta) e Karol Sevilla, che hanno commentato ai nostri microfoni tutte le novità della serie. Per il live, con molta onestà, hanno confessato che è ancora presto (attualmente gli attori sono impegnati sul set della terza stagione), ma che già sanno che sarà leggermente diverso dal tour messo in scena e allestito per l’America Latina.

In Italia il tour di Soy Luna Live sarà organizzato in collaborazione con D'Alessandro e Galli e farà il suo debutto il 24 gennaio al Pala Alpitour di Torino, proseguirà il 27 e il 28 gennaio al Palaeur di Roma, per poi spostarsi a Napoli il 30 gennaio al Palapartenope, a Firenze il 31 gennaio presso il Mandela Forum, a Milano il 2 e 3 febbraio al Mediolanum forum, a Padova il 6 febbraio presso il Palasport, mentre sarà Bologna a ospitare alla Unipol Arena il gran finale il 9 febbraio.

foto@UfficioStampa