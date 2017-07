Simone Rugiati silurato da Tu sì que vales: ecco chi prenderà il suo posto al fianco di Belen Rodriguez

Simone Rugiati mandato via da Tu sì que vales? Il conduttore chef non condurrà più il noto programma su Canale 5 con Belen Rodriguez. Perché è stato silurato e chi ci sarà al suo posto? Ecco la verità

di Eleonora D'Urbano - 11 Luglio 2017

SHARE

Tu si que vales, Simone Rugiati fatto fuori: ecco chi ha preso il suo posto accanto a Belen Rodriguez

Cambiano i piani, ma non del tutto in vista della prossima stagione di Tu si que vales: se da una parte sono stati confermati i giudici del programma di Canale 5, con Mara Venier salda al timone della giuria popolare dopo un iniziale tentennamento sul suo futuro lavorativo in tv, dall'altra alla conduzione qualche piccola rivoluzione c'è stata.

Come anticipa il settimanale Chi, infatti, Belen Rodriguez avrà due nuovi compagni d'avventura che la affiancheranno nella conduzione: lo Chef Simone Rugiati pare sia stato silurato da Mediaset che invece avrebbe benevolmente accolto Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

I due sportivi sono grandi amici e conducono insieme su DMAX la trasmissione ‘Il più forte', per cui non sono a digiuno in fatto di regia, riprese, inquadrature e ritmi televisivi; il rugbista inoltre si è piacevolmente messo in luce nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle dove ha stupito pubblico e giuria in coppia con Sara Di Vaira.

IL DRAMMA DI MARTIN CASTROGIOVANNI: IL MATRIMONIO FINITO, LA MALATTIA E POI...

Alessio Sakara, lottatore di arti marziali miste, deve il suo ingresso a Tu si que vales a Maria De Filippi, con cui ha instaurato un ottimo rapporto grazie alla passione condivisa per gli animali. A Blogo qualche tempo fa aveva riferito:

“Maria? Ci siamo conosciuti grazie al mio cane. Chi mi conosce sa che non mi separo mai dal mio bull terrier, è anche qui a Miami con me. Da vera amante degli animali, rimaneva sempre affascinata da mio cane, poi si è informata, ha cominciato a chiedermi del mio lavoro e ci siamo conosciuti meglio”.

Prima dell'opportunità di co-condurre la trasmissione del sabato sera di Canale 5, Sakara ha preso parte a C'è posta per te nel 2016 e siamo sicuri che la perfetta sintonia con Queen Mary e l'amicizia con Martin Castrogiovanni, insieme all'ormai storica presenza della Rodriguez, porteranno al successo anche questa edizione di Tu si que vales.

Fotogallery@Social