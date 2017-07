Simona Ventura assente ai palinsesti Mediaset: ecco cosa farà

Selfie è stato cancellato e Simona Ventura sembra non avere programmi nella prossima stagione Mediaset. Ecco cosa ha detto Piersilvio Berlusconi

10 Luglio 2017

In molti fanno il tifo per un suo ritorno all'Isola dei Famosi, stavolta in veste di conduttrice: Simona Ventura però non era neanche presente ai palinsesti Mediaset e visto che si è molto parlato della cancellazione di Selfie - le cose cambiano, i suoi fan hanno iniziato a temere di non vederla affatto nella prossima stagione tv.

SIMONA VENTURA "SILURA" ALESSIA MARCUZZI? ECCO LE SUE PAROLE

Ci ha pensato però Piersilvio Berlusconi a smentire le voci e anzi, a ribadire che Simona Ventura fa parte della squadra. Berlusconi ha giustificato così la sua assenza nella programmazione autunnale Mediaset: "Simona è ovvio che fa parte della nostra squadra, in autunno non ci sono nuovi prodotti ‘pronti via'. Di sicuro ci saranno dei programmi per lei“

Supersimo sarà quindi assente nella programmazione autunnale ma tornerà nel 2018, anche se non è ancora chiaro con cosa: resta il sogno dell'Isola -ma si fa sempre più improbabile-, mentre è ancora possibile che Selfie abbia una sua terza stagione, magari su Italia1. Su eventuali nuovi progetti c'è il massimo riserbo.

Intanto Simona Ventura sta passando le sue vacanza in Sardegna, da dove pubblica bellissime foto sui suoi social, e non commenta in nessun modo le vicende televisive: la conduttrice si sta riposando dopo una stagione comunque ricca di soddisfazioni ed in vista dei prossimi impegni, che anche i suoi fan sarebbero molto ansiosi di conoscere!

foto @facebook - archivio