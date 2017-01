Sherlock, la quarta stagione il 1° gennaio: il trailer ufficiale

Sherlock, finalmente la quarta stagione: i tre episodi andranno in onda a partire dal 1 gennaio 2017. Il trailer ufficiale diffuso su Twitter

di Francesca Di Belardino

La data è ufficiale: il 1 gennaio del 2017 festeggeremo il Capodanno con la nuova stagione di Sherlock, tre nuovi episodi dell'iconico show con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Il trailer della nuova stagione è stato diffuso via Twitter e conferma ufficialmente la data: i primi due nuovi episodi -come già annunciato- si intitoleranno The Six Thatchers e The Lying Detective, mentre del terzo, che potrebbe essere non solo il finale di stagione ma dell'intera serie, ancora non si sa nulla.

It's not a game anymore. #Sherlock Series 4 coming 1st January 2017. pic.twitter.com/7laldfjXqH — Sherlock (@Sherlock221B) 26 ottobre 2016

Come sempre i titoli degli episodi richiamano racconti di Arthur Conan Doyle: The Six Thatchers potrebbe ispirarsi a The Adventure of the Six Napoleons, che parla di un criminale che distrugge busti di Napoleone; The Lying Detective potrebbe invece rifarsi a The Adventure of the Dying Detective, in cui lo stesso Holmes si finge sul punto di morire.

L'attesa è stata lunga -la serie ha abituato i suoi fan a lunghe pause fra una stagione e l'altra- ma le aspettative non saranno disattese : resta solo da capire se la quarta stagione dello show di Steven Moffat e Mark Gatiss sarà effettivamente l'ultima.