Mediaset si prende 'Scommettiamo che': lo condurrà Nicola Savino

Torna in tv dopo 25 anni 'Scommettiamo che', lo show portato al successo in Rai da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci: stavolta a trasmetterlo sarà Canale 5 ed alla guida, probabilmente, vedremo Nicola Savino e Michelle Hunziker

di Francesca Di Belardino - 28 Giugno 2017

SHARE

E' veramente l'anno delle operazioni nostalgia: se ci capitasse di accendere la tv sovrappensiero potremmo pensare di essere entrati in una macchina del tempo che ci ha riportato direttamente agli anni '90.

Quest'anno abbiamo rivisto in tv Sarabanda, Furore, Twin Peaks e X Files: aggiungiamo alla lista anche 'Scommettiamo che', il programma di Rai1 portato al successo da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi nel 1991, che probabilmente rivedremo a settembre su sponda Mediaset.

LA RAI CELEBRA I 30 ANNI DELLA CELEBRE TRASMISSIONE: REUNION SPETTACOLARE

Secondo le anticipazioni di Davide Maggio e Tvblog, Mediaset ha deciso di puntare su un reboot dello show, una versione rinnovata che si chiamerà solo "Scommettiamo" e che dovrebbe conquistarsi la prima serata su Canale 5. Sul web si fanno già i nomi dei possibili conduttori: in molti fanno il nome di Nicola Savino, new entry Mediaset arrivata direttamente dalla Rai, e di Michelle Hunziker, che ha condotto per qualche anno la versione tedesca del format, Wetten dass...

Scommettiamo che conquistò il successo nel 1991 su Rai1, condotto da una coppia all'epoca all'apice del successo come Frizzi e Carlucci: insieme per sei edizioni, poi Frizzi venne affiancato per altre due prima da Afef e poi da Valeria Mazza. Lo show è stato guidato anche da Lorella Cuccarini e Marco Columbro, mentre è targata 2008 l'ultima edizione, andata in onda su Rai2, condotta da Alessandro Cecchi Paone e Matilde Brandi.

Nella mente dei fan il programma resta legato a Frizzi e Carlucci: riusciranno Savino e Hunziker, se dovessero essere confermati alla conduzione, a far dimenticare i fasti di quell'epoca?

foto @twitter - archivio