Sanremo 2018, indiscrezioni sul cast: accanto a Mika e Virginia Raffaele spunta un attore

Molte fonti danno per sicura la presenza di Mika sul palco dell'Ariston per il Sanremo 2018: accanto al cantante di Grace Kelly potrebbe esserci Virginia Raffaele ma anche un attore italiano, uno fra Luca Zingaretti o Marco Giallini. L'indiscrezione è di Chi

di Francesca Di Belardino - 19 Luglio 2017

SHARE

Entro fine mese il CdA Rai dovrebbe rendere noto chi sarà il prossimo conduttore di Sanremo 2018: secondo il programma, Carlo Conti non sarà più il volto del Festival ma il direttore artistico, quindi il cast è tutto da rifare.

SI fa sempre più spesso e con insistenza il nome di Mika: il cantante anglo-libanese, già giudice di X Factor e protagonista del varietà di successo su Rai2 'Stasera casa Mika', sarebbe in pole position per la conduzione del nuovo Festival. Il settimanale Chi lo ribadisce, aggiungendo altri dettagli, nonostante lo stesso Mika abbia dichiarato che un Sanremo condotto da lui non sarebbe fattibile.

"TRISTISSIMA", L'ATTACCO A VIRGINIA RAFFAELE

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Mika sarà affiancato da Virginia Raffaele: i due come coppia funzionano, li abbiamo visti in azione a Casa Mika e il pubblico li ha amati. La stessa Virginia Raffaele si è messa alla prova con lo show Facciamo che io ero, con ottimi risultati, e non è nuova sul palco dell'Ariston che ha già calcato nei panni della valletta.

Ora al duo Mika-Virginia Chi affianca anche un altro personaggio, direttamente dal mondo del cinema: l'idea di Conti sarebbe un attore italiano tra quelli più quotati e i nomi che circolano sono Marco Giallini e Luca Zingaretti. Smentita invece la voce che vorrebbe Mika in conduzione a due con Pippo Baudo.

Mika ha affermato con modestia di non essere un conduttore: vedremo se la Rai e Carlo Conti riusciranno a fargli cambiare idea!

foto @facebook