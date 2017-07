L'attesa è finita: Rosy Abate sta per tornare! Ecco quando inizia la serie

Conto alla rovescia al ritorno di Rosy Abate in tv, ormai manca davvero poco! Lo spin-off di "Squadra antimafia" riserverà tante sorprese ai fan. Vi sveliamo qualche anticipazione

di Eleonora D'Urbano - 10 Luglio 2017

Rosy Abate la serie: data d'inizio, cast e anticipazioni

Tanto si sono fatti sentire sull’uscita di scena di Giulia Michelini da Squadra Antimafia che ora è pronto lo spin off su Rosy Abate con 5 avvincenti puntate incentrate sulla nuova vita della protagonista femminile della fiction ambientata a Palermo.

Fissata già la data d’inizio della serie su Rosy Abate, che sarà la prima di tante altre serie a partire su Canale 5 da settembre e rilasciate alcune anticipazioni che svelano cos’è successo all’ex Madrina della Cupola che come abbiamo visto nelle ultime puntate di Squadra Antimafia, ha inscenato la sua morte.

In ‘Rosy Abate – la serie ’, la Regina di Palermo ha trascorso alcuni anni in convento, poi è scappata e ha cambiato identità per rifugiarsi in una nuova vita che nulla ha apparentemente più a che fare con la malavita. Ora si chiama Claudia, in memoria di Claudia Mares (Simona Cavallari), la poliziotta che la salvò da un agguato dove morirono i suoi genitori, vive e lavora in Liguria come cassiera ed è fidanzata con Francesco che non conosce nulla del suo passato e non immagina quali peripezie abbia affrontato Rosy prima di redimersi.

Nelle puntate della serie ci sarà spazio per affrontare la verità sul piccolo Leonardino, da sempre creduto morto, sul terribile Filippo De Silva (Paolo Pierobon), sempre pronto ad uccidere pur di raggiungere i suoi scopi e sulla nipote, depositaria di un tesoro segreto di 200 mila euro lasciatole dalla Abate prima di scomparire dalla Sicilia.

L’attesa legata a Rosy Abate – La serie sta per terminare davvero, ecco i primi video rilasciati sulla pagina ufficiale Facebook con una Giulia Michelini assetata di vendetta e pronta a scoprire cos’è successo al figlio.

