Roberto Giacobbo racconta la storia dell'UFO di Franco Nero

Il grande attore ha raccontato a Voyager di quella volta durante le riprese del film Il Mercenario, quando si fermò tutto per riprendere uno strano oggetto nei cieli della Spagna. Le immagini impressionarono il regista Corbucci e finirono nelle mani della NASA

di Francesca Di Belardino - 26 Luglio 2017

SHARE

Era il 1969 quando in Spagna il regista Corbucci e la sua troupe stavano girando il film spaghetti western Il Mercenario, protagonista Franco Nero: in una giornata di riprese che sembrava simile a tante altre la telecamera registrò qualcosa di decisamente inaspettato.

Dopo tanti anni è Franco Nero in persona a raccontare l'episodio a Roberto Giacobbo, durante l'ultima puntata di Voyager andata in onda lunedì 24: mentre stavano girando una scena che lo vedeva a cavallo, l'attenzione del regista venne catturata da uno strano oggetto triangolare che si muoveva nel cielo. Un oggetto molto grande, che suscitò lo stupore di tutta la troupe e del regista in particolare, che fermò le riprese per filmarlo con cura.

ROBERTO GIACOBBO, L'IRONIA DEL WEB COLPISCE ANCORA

Come ha raccontato Giacobbo, Corbucci e Nero non furono gli unici a vedere quell'oggetto: i giornali dell'epoca testimoniano che in molti, soprattutto a Madrid, lo avvistarono. Qualcuno ipotizzò che si trattasse di un pallone atmosferico lanciato in Francia, che in effetti aveva quella forma, ma in seguito il pallone atterrò in un luogo giudicato troppo lontano dal luogo dell'avvistamento. Lo strano oggetto volava a circa 27mila metri d'altezza e i caccia spagnoli, che a quanto pare all'epoca partirono per cercare di identificarlo, non riuscirono a raggiungerlo per mancanza di carburante.

Franco Nero ha anche raccontato che quel nastro con le immagini dell'oggetto finì, tramite il giornalista Furio Colombo, nelle mani della NASA: non sappiamo però che cosa ne sia stato fatto.

Giacobbo ha anche isolato sullo schermo il momento in cui compare nei cieli spagnoli il misterioso oggetto: riprendendo la pellicola di Corbucci, è riuscito a scoprire e fermare il momento in cui appare alle spalle dei protagonisti, prima che venisse "cancellato" dall'elettronica del montaggio cinematografico.

Cosa apparve nei cieli spagnoli in quei giorni del 1969? Con certezza nessuno è in grado di dirlo: sicuramente questa è una di quelle volte in cui la realtà riesce a superare la fantasia del cinema!

foto @facebook - screenshot - archivio