Retroscena sulla chiusura de 'L'Arena' di Giletti, dietro la decisione c'è lo zampino di Fabio Fazio?

Cosa c'è davvero dietro la chiusura de 'L'Arena' di Massimo Giletti? Ora esce fuori un nuovo retroscena sulla decisione presa dalla dirigenza Rai, in ballo un personaggio molto noto della tv

di Eleonora D'Urbano - 17 Luglio 2017

Massimo Giletti osteggiato da Fabio Fazio per L'Arena? Il retroscena esce solo adesso

Amanti di complotti e dietrologie, Panorama sgancia una vera e propria bomba mediatica su due dei conduttori più in vista della Rai. Parliamo di Massimo Giletti e Fabio Fazio che, per timore di un confronto con l'ex presentatore de L'Arena, starebbe osteggiando in tutti i modi il collega al momento destituito di qualsiasi programma.

Ma facciamo ordine e cerchiamo di capire se davvero dietro la chiusura de L'Arena di Giletti ci sia in qualche modo lo zampino del conduttore di Che tempo che fa, trasferitosi – oramai lo sappiamo – su Rai1 a fronte di un contratto quadriennale stellare.

Secondo il settimanale Panorama, l'Arena rischiava di “fare ombra alla nuova star (strapagata) di Rai1 e cioè Fabio Fazio, che andrà in onda la domenica in prima serata“, ma c'è di più: si parla infatti di un “veto opposto da Fazio, preoccupato dal confronto che qualcuno potrebbe azzardare tra una trasmissione a basso costo e alto rendimento e la sua, ad altissimo costo ma dal rendimento incerto“.

Non è mai stata data fino ad ora una spiegazione reale, ufficiale ed oggettiva in merito alla chiusura del programma all'interno di Domenica In e in questi giorni si vocifera che Massimo Giletti sia stato avvistato dalle parti di Cologno Monzese nonostante ai piani alti di Viale Mazzini stiano cercando in tutti i modi di farlo restare.

La stagione autunnale è ancora lontana, ma gli spettatori vogliono sapere cosa li attenderà il prima possibile e se davvero Giletti non farà più parte della Rai, al di là di una eventuale ingerenza da parte di Fabio Fazio, sarà una grave perdita in termini di auditel e di qualità.

