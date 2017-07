Dopo la remissione del tumore, Shannen Doherty pronta per la nuova stagione di 'Streghe'? Video - Foto

Le Streghe stanno per tornare...Una stuzzicante indiscrezione che farà felici tutti i fan della serie tv sta circolando in rete. Ad essere coinvolta nel progetto anche Shannen Doherty che, dopo una lunga battaglia contro il tumore, ora sembra pronta per la nuova avventura. Ecco di cosa si tratta