Reazione a catena, i Tre di Denari messi in difficoltà dalla redazione?

I Tre di Denari stanno battendo tutti i record di reazione a catena e, sembra chiaro, che non abbiano alcuna intenzione di porre termine alla loro presenza nel programma. Ad oggi niente e nessuno riesce a fronteggiare la bravura dei tre amici, nemmeno alcune domande giudicate dagli utenti particolarmente difficili.

di Eleonora D'Urbano - 14 Giugno 2017

Reazione a Catena, i Tre di Denari messi alle strette dalla redazione? L'ipotesi del complotto circola sul web

Sono imbattibili i Tre di Denari a Reazione a Catena: con quasi 400mila euro vinti, il record assoluto di parole indovinate nell'intesa vincente e una sintonia tutta loro, i tre ragazzi di Muggiò non hanno la minima intenzione di lasciare il posto agli sfidanti che tentano di affossarli ogni sera su Rai1.

Nessuno sembra in grado di spodestarli dal loro trono, neanche se le parole da indovinare sono difficili e per nulla scontate! Molti spettatori, in effetti, hanno notato che negli ultimi giorni i Tre di Denari devono fare i conti con termini più proibitivi del solito, parole che possono combaciare con altre, vocaboli affini con dei sinonimi e si chiedono se dietro non ci sia lo zampino della redazione e degli autori per alzare l'asticella e rendere Reazione a catena più interessante, oppure – parafrasando – per mandarli via, trovare altri concorrenti e, perché no, risparmiare un po'.

Sul web si parla già di macchinazione e complotto nei confronti dei tre amici, che comunque non si perdono d'animo e portano a casa sempre la puntata. “Adesso inizieranno a rendergli le cose più difficili per mandarli via…voi non potete farlo #reazioneacatena” ha sentenziato una utente, “#reazioneacatena e comunque secondo me gliele fanno un po' più difficili apposta sennò li spennano alla rai ahah” ha ipotizzato un'altra.

Insomma, cresce il malcontento sui social per il ‘trattamento' riservato ai Tre di Denari dalla redazione di Reazione a Catena, ma Marco, Michael e Francesco sapranno come resistere e, considerata la loro eccezionale bravura, resteranno ancora molto a lungo.

